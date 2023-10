Laskesuusatajad loobuvad ühest võistlusformaadist

Supersprindi juured ulatuvad 2010. aastasse, aga suuremale areenile toodi distsipliin esmakordselt 2017/2018 hooaja IBU karikasarjas.

Erinevalt tavapärasest laskesuusatamise sprindist on supersprint jaotatud kvalifikatsiooniks ja finaaliks. Eelvõistlus toimib tavasprindi moel, aga lühemal trassil ja finaali saavad 30 paremat.

Finaal toimub sarnaselt ühisstardist sõidule, kus kõik lähevad koos teele ja läbivad viis kilomeetripikkust ringi, mille vahepeal käiakse laskmas.

Maailma karika sarjas ja suurtel tiitlivõistlustel pole seda formaati rakendatud. IBU tehnilise komisjoni juht Christophe Vassallo andis mõista, et nüüd vastav projekt lõpetatakse. "Kahe-kolme hooajal on tagasiside riikidelt ja sportlastelt olnud pigem negatiivne," põhjendas ta väljaandele Nordic Magazine.

"See on koondistele väga nõudlik sõit, sest toimub ühel päeval ning formaat on väga lühike ja juhuslik," sõnas Vassallo ja lisas, et tulemused ei peegelda sageli tegelikku sportlikku taset ja formaat piirab ka osalejate arvu.

Eelmisel hooajal oli IBU karikasarjas kavas kaks supersprinti, neist viimane veebruaris Canmore'is, kus meestest võidutses prantslane Emilien Claude ja naistest norralanna Emilie Kalkenberg.

Tänavusel suvebiatloni MM-il sai Tuuli Tomingas supersprindis hõbemedali.