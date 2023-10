U-19 koondis lõpetas sõprusturniiri kaotusega Kreekale

Kreeka jõudis juhtväravani 27. mänguminutil, kui jala sai valgeks Ioannis-Klavdios Drosos, ning kaheväravalise eduseisu tõi seitse minutit hiljem tabloole Georgios-Marios Katris. Mängu lõppseis otsustati teise poolaja esimeses pooles, 61. minutil sündinud värava autoriks oli Dimitrios Kaloskamis, vahendab Jalgpall.ee.

"Jalgpallis tabloo küll ei valeta, aga tänane skoor ei peegelda minu hinnangul seda mängu, mis väljakul oli," rääkis Eesti U-19 koondise peatreener Joel Indermitte. "Alustasime hästi ja omasime paari päris head šanssi juhtima minna, aga me ei realiseerinud neid. Avapoolaja lõpus löödi meile kaks väravat, mida nimetaksin pehmeteks ja rumalateks. Kui vastane teeb midagi väga hästi ja lööb värava, saab justkui andeks anda, aga praegusel juhul ei saa kuidagi rahul olla."

"Eesolevat valikturniiri silmas pidades proovisime teisel poolajal uusi asju. Andsime kõigile mänguaega, millest tulenevalt läks mäng arusaadavalt lahtisemaks, aga ka siis oli meil karistuslöökidest paar väga head momenti. Ühe karistuslöögi järel sai vastane tulla kontrasse ja resultatiivne olla ehk jällegi oli värav ärahoitav," lisas Indermitte.

Oktoobrikuine sõprusturniir oli osa U-19 koondise ettevalmistusest novembrikuiseks EM-valikturniiriks, kus Eesti kuulub ühte alagruppi Taani, Islandi ja Prantsusmaaga. Indermitte sõnul olid Horvaatias peetud kohtumised olulisteks mängudeks hea ettevalmistus. "Mul on hea meel, et saime hea turniiri tugevate vastastega: ka valikturniiril läheme kokku päris keeruliste koondistega. Hea on ka see, et saime näha, mis töötab ja mis mitte ning ka seda, kellega saame novembrikuus arvestada. Turniir andis meile väga vajaliku ülevaate ning olen sellega väga rahul," ütles Indermitte lõpetuseks.

Prantsusmaal toimuvast EM-valikturniirist pääseb edasi kevadisse Eliitringi alagrupi kaks parimat võistkonda.