Kuivonen ja Jürgenson valmistuvad MM-iks Mallorcas

Eesti paar alustab kolmapäeval kell 11.15 kvalifikatsiooniturniirilt, kus esimeseks vastaseks on Läti duo Varvara Brailko – Marta Vildere. Põhiturniirile pääsuks tuleb alistada kaks vastast, vahendab volley.ee.

Enne etappi Mallorcal ka treeninglaagris olnud eestlannad tahavad mängida põhiturniiril. "Tahaksime jõuda põhiturniirile, sest vorm on ilus ja pall lendab hästi, ainuke mure on see, et Lotta oli alles haige. Seetõttu võtame seda turniiri ka kui ettevalmistust MM-iks," sõnas Kuivonen. "Aga need paarid, kes kvalifikatsioonis mängivad, on meile kindlasti võimetekohased."

Jürgenson lisas: "Eesmärk on ikka põhiturniir, aga see võib olla ei ole praegu nii kindel plaan, kui nädal aega tagasi. Aga vormi otseselt midagi häda ka ei ole ja oleksime natuke ikkagi kurvad, kui me põhiturniirile ei saa."

Mallorca etapil teeb kaas ka Eesti esiduo Heleene Hollas – Liisa Remmelg, kes alustavad neljapäeval põhiturniirilt.