U-21 jalgpallikoondis jäi kaks korda penaltil eksinud Poolale alla

Kuigi avapoolaeg oli nii mängupildi kui ka statistika poolest küllaltki tasavägine, mindi vaheajapausile Poola kolmeväravalises eduseisus. Seejuures tegi mängu esimese raamidesse läinud löögi Eesti kapten Kevor Palumets, kes röövis keskväljal palli ning proovis kaugelt, ent löök oli Poola puurilukule kerge saak, vahendab jalgpall.ee.

Kodumeeskond läks juhtima 8. minutil, kui Filip Marchwinski jättis kasti teele pandud madala söödu peenelt Michal Rakoczyle, kes toimetas selle võrku. Ligi kümme minutit hiljem oli Eestil suurepärane võimalus mänguseis viigistada, kui Hussari täpse tsenderduse järel pääses esimeselt puutelt löögile Danil Kuraksin, ent pall lendas üle lati.

Poola teine värav sündis 22. minutil, kui Nicola Zalewski pääses pika soolorünnaku tulemusena resultatiivselt löögile. Vahetult enne vaheajapausi lõi kodumeeskond kolmandagi: Eesti puurilukk Kaur Kivila tõrjus küll Kajetan Szmyt löögi, ent pall jäi väravajoonele lahtiselt põrkama ning selle saatis võrku Filip Szymczak.

Poola neljanda värava lõi 58. minutil Filip Szymczak, kes pääses hea läbisöödu järel terava nurga alt edukalt löögile. Kohtumise lõppseis vormistati ligi veerand tundi hiljem, kui Mateusz Legowski ja vahetusest sekkunud Tomasz Pienko hea kokkumängu järel pääses viimane vabasse vette ning saatis palli kindlalt võrku.

Poola jättis aga kasutamata mängu parimad väravavõimalused: nii esimesel kui teisel poolajal teeniti penalti, mis jäeti mõlemal juhul realiseerimata. Esimese poolaja lõpus astus 11-meetri karistuslöögiks palli taha Kajetan Szmyt, ent Kivila tegi suurepärase tõrje. Teise poolaja lõpus sooritas löögi Szymon Wlodarczyk, kes oli ebatäpne.

"Oli teada, et tuleb raske mäng: Poola on tugev võistkond," rääkis U-21 koondise peatreener Sander Post. "Üllatavalt palju saime palliga mängida. Ma ei ütleks, et olime üleminekutel kaitsesse väga kehvad: vastased olid lihtsalt individuaalselt väga kõrgel tasemel ja jäime sellega hätta. Ka meil oli palju häid rünnakumomente ja oli ka väravavõimalusi, aga ei suutnud täna neid realiseerida."

U-21 koondise jaoks jätkub EM-valiksari kuu aja pärast toimuvate võõrsilmängudega: 17. novembril minnakse vastamisi Saksamaaga ning 21. novembril on vastaseks Bulgaaria. Käimasolevas koondiseaknas pidi Eesti vastamisi minema ka Iisraeliga, ent praegust julgeoleku olukorda silmas pidades otsustas UEFA kõik järgmise paari nädala jooksul Iisraelis toimuma pidanud mängud edasi lükata.