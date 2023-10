Floral kulus värava muukimiseks 30 sekundit

Vooru esimeses kohtumises olid vastamisi Pärnu JK Vapruse ja Viljandi JK Tuleviku ühendnaiskond ning Tartu JK Tammeka. Pärnu Rannastaadionil toimunud mängus haaras kodunaiskond kiirelt eduseisu, kui täpne oli Jane Mirjam. Esimesest ehmatusest toibununa, pani Tammeka oma sõna maksma ning vaheajaks olid tartlased haaranud Marie Kiiviti ja Alekandra Kelli väravatest 2:1 eduseisu. Teisel poolajal lisati saldosse veel kolm, kui täpsust näitasid Liisa Merisalu ja Kirkeliis Lillemets, vahendab jalgpall.ee.

Nii kirjutas Tammeka kolmanda omavahelise kohtumise võidu enda nimel, sel korral skooriga 5:1. Võiduga suurendas Tammeka lähima jälitaja Tallinna Kaleviga vahe kolmepunktiliseks ning paikneb 35 silmaga kolmandal kohal.

Tabasalu JK ja Põlva FC Lootose omavahelises kohtumises seljatas Tabasalu kolmevoorulise võiduta seeria, kui alistas Lootose tulemusega 3:1. Tabasalu Arenal haaras kodunaiskond juhtpositsiooni 35. minutil, kui täpne oli Natali Sigijane. Kolmandal lisaminutil löödud Kärt Hüdsi tabamus viis naiskonnad vaheajale 1:1 viigiseisus. Teisele kolmveerandtunnile naases edukamalt Tabasalu, kes järelejäänud 45 minutiga suutis lüüa veel kaks väravat: jala said valgeks Sandra Pärn ja Laada Tereštšenkova, viimane neist realiseeris 11 meetri karistuslöögi.

Tabasalu on pärast 21 mängitud vooru tabelis viiendal real, olles Kalevist kolme punkti kaugusel.

Tallinna FC Flora jätkas libastumiseta ka Kalevi vastu, kui kodumurul võeti vastase üle 3:0 võit. Kalevi värav muugiti lahti juba 30 sekundil, kui palli saatis võrku Lisette Tammik. Tammiku värav jäi esimese poolaja viimaseks, kuid teisel kolmveerandtunnil otsustati lõpptulemus kahe tabamusega. 11 meetri karistuslöögi realiseeris Kristina Teern, 86. minutil skooris Getter Saar.

20 mänguga on Flora tabanud vastaste väravat 112 korda ning endale on lastud lüüa vaid seitse, teenitud on maksimaalsed 60 punkti. Kalev on tabeli neljandal positsioonil – Tammekast lahutab neid vaid kolm punkti.

Vooru lõpetasid Saku Sporting ja Viimsi JK, kus Sporting alistas külalisnaiskonna tulemusega 5:1. Sporting jätkab 47 punktiga teisel real, Viimsi on 17 silmaga kuues.

Põhiturniiril on mängimata veel üks kohtumine: edasi lükatud 17. vooru kohtumine Flora ja Viimsi vahel. Täpse toimumisaja teatab jalgpalliliit esimesel võimalusel.

Pärast 21. vooru mängivad viimases ringis omavahel tabeli kuus esimest naiskonda: Tallinna FC Flora, Saku Sporting, Tartu JK Tammeka, JK Tallinna Kalev, JK Tabasalu ja Viimsi JK. Esimesed kohtumised mängitakse juba neljapäeval, 19. oktoobril. Üleminekumängudel on vastamisi Põlva FC Lootos, Pärnu JK Vapruse ja Viljandi JK Tuleviku ühendnaiskond, Lasnamäe FC Ajax ja Tallinna FC Ararat.