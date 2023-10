Mistra ja HC Tallinn selgitavad karikavõistluste finaalturniirile pääseja

Eelmisel hooajal karikavõistluste finaalturniiirilt välja jäänud Mistra ja HC Tallinn on see hooaeg kindlasti seda näljasemad. Kusjuures HC Tallinn on hetkel võiduta 43-s järjestikuses ametlikus kohtumises. Kuigi selle seeria sisse jääb kaks viiki, siis viimane võit võeti 2022. aasta maikuus just Mistra vastu. Sellel hooajal on samuti üks omavaheline kohtumine juba peetud ning seal jäi Mistra kindlalt kümne väravaga peale.

"HC Tallinnal on noor võistkond, kus mängitakse teravat, kiiret ja tahtmist täis käsipalli. Tunnen, et oleme matšiks korralikult valmistunud ning kogu tiim on väljakutseks valmis. Kindlasti ei tohi me neid vaatamata esimese omavahelise kohtumise tulemusele alahinnata. Peame endast 100 protsenti andma. Tahtmata kedagi taas kergelt võtta, võib öelda küll, et meil on sel hooajal karikal loosiga vedanud ning üritame võidelda, et finaalturniiril kõige kirkamat kohta saavutada," analüüsis Mistra mängumees Martin Nerut.

Sel hooajal osaleb karikavõistlustel ainult kuus meistriliiga meeskonda, kellest eelmise aasta finalistid Viljandi HC ja SK Tapa tagasid otsepääsu finaalturniirile. Põlva Serviti ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ning Mistra ja HC Tallinn panevad omavahel paika ülejäänud nelja parema hulka pääsejad, kes siis ühel nädalavahetusel endi seast Eesti karikavõitja selgitavad.

Lisaks eelnevale on ka juba ette loositud poolfinaalide paarid. Kehra - Serviti paari võitja läheb poolfinaalis vastamisi eelmise aasta karikavõitja, Viljandi HC-ga ning SK Tapa saab omale vastase Mistra ja HC Tallinna vastasseisust.

Eesti karikavõistluste veerandfinaalid:

13.09 19:00 (Kehra Spordihoone) HC Kehra/Horizon Pulp&Paper - Põlva Serviti 26:34 (16:17)

19.11 15:00 (Mesikäpa Hall) Põlva Serviti - HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

18.10 19:00 (Aruküla Spordihoone) Mistra - HC Tallinn

21.10 16:00 (Sõle Spordihoone) HC Tallinn - Mistra