Rapla täiendas ridu pika ameeriklasega

Californias keskkoolis käinud 27-aastane Pope veetis neli aastat San Diego State'i ülikoolis, ent ei osutunud 2018. aasta NBA draft'is valituks. Profikarjääri alustas ta Kreekas PAOK-is, proovis siis kätt G-liigas, aga ka Saksamaa esiliigas. Eelmise hooaja lõpetas ta Portugali hõbedaklubi Sportingu ridades.

"Maliki tulekuga lisandub meeskonnale pikkust ja rohkem manööverdusruumi treeneritele, sest tegemist on väga universaalse mängumehega, kes võimeline mängima vähemalt kolmel erineval positsioonil," iseloomustas Rapla Pope'i sotsiaalmeedias.

"Maliki karjäär ei ole seni kõige siledamat rada pidi liikunud. Liigad, kus ta mänginud on kinnitavad, et tegemist on talendika mängijaga ja me väga loodame, et Rapla on see koht, kus ta oma potentsiaali täies mahus realiseerida suudab. Vajasime meeskonda pikkust juurde, loodame, et sellel lisandus ka loodetust rohkem mitmekülgsust," lisas meeskonna mänedžer Jaak Karp.