Itaallanna ületas tunnisõidus esimese naisena 50 kilomeetri piiri

Uueks tunnisõidu maailmarekordiks mõõdeti 50,267 kilomeetrit. Seejuures oli Oxfordi ülikooli haridusega Bussi jaoks tegemist teise korraga, mil ta uue rekordi püstitas. Esimest korda sai ta sellega hakkama 2018. aastal, kuid seejärel ületas maailmarekordi Ellen Van Dijk, kes sõitis toona 49,254 kilomeetrit, vahendab EJL.ee.

"Pühendan selle võidu kõigile, kes on mind nende aastate jooksul toetanud ja minusse uskunud," rõõmustas Bussi, kes 2014. aastal sõitis koos Liisi Alamaaga (endine Rist) Itaalia profiklubis S.C. Michela Fanini Rox. "See saavutus on silmapaistva meeskonnatöö tulemus. Mul on väga hea meel. Aitäh kõigile, kes aitasid mul selle unistuse teoks teha!"