Kodune motokrossi hooaeg lõppes MX Liiga etapiga Tankodroomil

Krestinov andis tormihoiatuse juba hommikuses kvalifikatsioonis, kus ta parimal ringil teist aega näidanud Karlis Sabulist koguni 2,6 sekundiga edestas. Üllatuslikult sõitis kolmanda ringiaja välja võistlusrajale naasnud Priit Rätsep, vahendab Msport.ee.

Avasõitu asus stardi järel juhtima Krestinov, talle järgnesid Erki Kahro ja Karel Kutsar. Krestinov hakkas kohe avaringist alates konkurentidel eest ära liikuma ning ta võttiski lõpuks esikoha. Ilusa sõidu tegi ka Kahro, kes hooaja lõpu poole paremasse vormi on jõudnud. Ta hoidis terve sõidu jooksul teist kohta enda käes. Sõidu lõpus üritas kolmandaks tõusnud Sabulis küll Kahrost mööduda, kuid see tal ei õnnestunud ja Kahro lõpetas sõidu teisena. Samas grupis tuli neljandana finishisse Kutsar.

Teist sõitu asus stardi järel juhtima Kahro, talle järgnesid Kutsar ja Andero Lusbo. Avasõidu võitja Krestinov oli avaringil neljandal kohal. Kohe sõidu alguses suutis Kutsar Kahrost mööduda ja liidriks tõusta. Seda ta aga pikalt nautida ei saanud, sest kohe tõusis tema seljataha teisele kohale Krestinov, kes kiirelt ka Kutsarist mööda sõitis. Liidrikohale pääsedes hakkas Krestinov jälle vaikselt vahet teistega suurendama ning ta teenis taas esikoha. Kutsar tuli finishisse teisena ja Kahro kolmandana.

MX Pro klassi kokkuvõttes kuulus esikoht 120 punktiga Krestinovile, teise koha sai 104 punktiga Kahro ja kolmanda koha 100 punktiga Kutsar. Hooaja kokkuvõttes tuli kindlalt esikohale 814 punktiga Kutsar. Teiseks tuli 685 punktiga Tristan Uiga ja kolmandaks 644 punktiga Juri Vinogradov.

MX2 klassi arvestuses teenis esikoha lätlane Mairis Pumpurs, teine oli Martin Michelis ja kolmas Uldis Freibergs (Läti). MX Juunioride arvestuses oli parim Mikk Martin Lõhmus, teise koha sai Tristan Uiga ja kolmanda koha Markuss Kokins (Läti).

MX B klassis olid kohal enamus kiiremad, kes läbi hooaja omavahel poodiumikohti on jaganud. Ränkraskel liivarajal tundis ennast kõige paremini Karl Kiil, kes võitis mõlemad võistlussõidud ning teenis 120 punktiga etapi kokkuvõttes esikoha. Mõlemad sõidud lõpetas teisena lätlane Gatis Bumanis ja talle kuulus päeva kokkuvõttes 108 punktiga teine koht. Avasõidus oli kolmas Madis Lepikov ja neljas Marko Moorits. Teise sõidus vahetasid mehed omavahel kohad ja nii läks kolmas koht 96 punktiga kokkuvõttes Mooritsale.

Hooaja kokkuvõttes oli MX B klassi parim 1009 punktiga Kiil. Teise koha sai 912 punktiga Lepikov ja kolmanda koha 902 punktiga Timmo Mõts.

MX C klassi osalejate arv on hooaja jooksul väike olnud ja erandiks polnud ka viimane etapp kui rajal käis vaid kaheksa sõitjat. Avasõidus oli kiireim Gregor Allikas, teise koha sai Valdis Serantinskis (Läti) ja kolmanda koha Siim Ihats. Teise sõidu võitis Ihats (110 punkti) ja see andis talle esikoha ka etapi kokkuvõttes. Teine oli Serantinskis ja kolmas Allikas. Päeva kokkuvõttes oli teine 110 punktiga Allikas ja kolmas 108 punktiga Serantinskis.

Hooaja kokkuvõttes tuli MX C klassi võitjaks 942 punktiga Gregor Allikas, teise koha sai 774 punktiga Allar Keerme ja kolmanda koha 770 punktiga Siim Ihats.

MX D klassi võistluspäeva valitses Karl Linke, ta võitis mõlemad sõidud ning teenis 120 punktiga etapivõidu. Avasõidus oli teine Andero Pikk ja kolmas Rauno Toom. Teise sõidu lõpetas teisena Marko Kasemaa, kes tuli päeva kokkuvõttes 96 punktiga samuti teiseks. Kolmas oli teises sõidus Kevin Kill, kuid avasõidu ebaõnnestumine jättis ta kuuendaks. Teise sõidu seitsmendana lõpetanud Pikk oli päeva kokkuvõttes 92 punktiga kolmas.

Hooaja kokkuvõttes tuli MX D klassis esikohale 868 punktiga Pikk, teise koha sai 818 punktiga Hardi Prans ja kolmanda koha 714 punktiga Tarvi Taelma.

MX E klass tõi rajale suurima osavõtjate arvu. Oma vastupidavust ja liivasõidu oskust tuli proovile panema 29 julget. Esikoha teenis mõlemas sõidus Ahti Tull, kes võttis 120 punktiga ka etapivõidu. Teiseks tuli päeva kokkuvõttes mõlemad sõidud kolmandana lõpetanud Ilmar Jakobson (100 punkti). Kolmas oli 100 punktiga Kaupo Pakkas, sõidud lõpetas ta teisena ja neljandana.

MX E klassi võitis hooaja kokkuvõttes 946 punktiga Tull, teise koha sai 929 punktiga Karl Valem ja kolmanda koha 828 punktiga Margo Pärnaku.

Veteranide 40+ ja 50+ klassi sõite valitses suurepärases füüsilises vormis olev lätlane Leons Kozlovskis. 50+ klassi arvestusse kuuluv Kozlovskis võitis mõlemad sõidud ja teenis 50 punktiga esikoha. 50+ klassi arvestuses tuli teiseks Heigo Lauren ja kolmandaks Meelis Valdmets. 40+ klassi arvestuses oli parim Jaanus Koval, teise koha teenis Jako Tsäko ja kolmanda koha Erki Tärno.

40+ klassi arvestuses tuli karikavõitjaks 374 punktiga Dmitri Vinogradov, teise koha sai 358 punktiga Janis Kaljas ja kolmanda koha 326 punktiga Ain Klettenberg. 50+ arvestuses oli hooaja arvestuses parim 377 punktiga Aivo Rabbi, teise koha sai 347 punktiga Priit Laur ja kolmanda koha 283 punktiga Janis Mironovs (Läti).

Rajal käisid ka MX 85 ja MX 65 klasside sõitjad. MX 85 klassis teenis kindla esikoha Lucas Leok, kes võitis mõlemad sõidud. Teiseks tuli mõlemad sõidud teisena lõpetanud Aston Allas ja kolmandaks kahel korral kolmandana lõpetanud Karl Teesalu.

MX 65 klassis teenis esikoha Rasmus Näär, kes sõitudes oli kolmas ja esimene. Teise koha sai Johann Hansman, kes oli sõitudes esimene ja kolmas. Kolmas koht kuulus Gregor Lootusele, sõidud lõpetas ta teisena.