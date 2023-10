Henri Anier vastasest: väga lahtine stiil, kõik tahavad palliga mängida

"Võib-olla väljastpoolt tundub, et väga palju on negatiivsust, aga meeskonnana peame väga just sellistel rasketel hetkedel ühte hoidma ja oleme väga palju analüüsinud eelmiseid mänge," kommenteeris ründaja Henri Anier.

"Hetkel on raske periood, me seda mõistame ja oleme väga palju tööd teinud. Eile oli väga spetsiifiline trenn. Me peame olema enesekindlad ja ootama järgmist mängu. Oleme läbi võtnud, mis on juhtunud ja peame edasi liikuma."

Mängijatest on Markus Poom naasnud klubi juurde Iirimaale, haigestunud Martin Miller jääb samuti mängust kõrvale. Peatreener Thomas Häberli on juba kinnitanud, et väravas seisab Karl-Andre Vallner ja algkoosseisus alustab ka Martin Vetkal.

"See on hea võimalus neil mängijatel oma kvaliteeti näidata ja meil oma mängu parandada," kommenteeris peatreener Thomas Häberli. "Tahame seda igakülgselt teha: kaitses, pallikaotuse järel pressides, vastast nende väljakupoolel survestades. Kõigis mänguolukordades."

Varem Tais mänginud Anieri sõnul on suurem osa vastase koondislastest esimest korda Euroopas, aga see ei muuda Taid vähem tõsiseltvõetavaks.

"Väga lahtise stiiliga meeskond, kõik tahavad palliga mängida, neile meeldib väga maast mängida. Teisel kolmandikul, vastase väljakupooolel väga etteaimamatud, ka keskväljamängijad võivad seal võtta üks-ühele mängijaid ette ja neist mööduda," kirjeldas Anier.

"Võib-olla meie tugevus on füüsilisus ja nendel kaitsemäng ei ole kõige organiseeritum. Seal peame leidma vabu ruume ja kõige tähtsam - et me väravateni jõuaks - on see, et me võimalusi tekitaks."

Eesti - Tai maavõistlus peetakse kolmapäeva õhtul Tallinnas.