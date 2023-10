Peeter Pruus lõpetas hooaja UCI maratoni pjedestaalil

81-kilomeetrise maastikumaratoni võitis Pruus klubikaaslane Hugo Drechou ajaga 4:32.12. Sakslane Martin Frey (Singer Racing Team) kaotas talle 20 sekundiga ning eestlane ühe minutiga, vahendab EJL.ee.

"Tundsin end võistluse alguses hästi. Esimesel tõusul sõitsin ees ja tegin tempot," rääkis Pruus võistluse järel. "Esimesele singlile jõudes sain aru, et võib-olla pingutasin natuke üle või sai ka võib-olla natuke vale rehvirõhk valitud. Ratas tundus kuidagi raskesti kontrollitav ja tegin palju vigu, kuigi see võistlus ongi tehniliselt ja füüsiliselt väga raske."

"Siiski jätkasin sõitmist kuue hulgas," jätkas Pruus. "Sõidu teises pooles paranes tunne ja seeläbi kasvas enesekindlus. Kusagil poolel maal õnnestus oma grupist üksinda minema saada. Sel hetkel oli omakorda ees kaks sõitjat. Tõusudel tundsin ennast hästi ja laskumistel ei võtnud suuri riske, sest ma ei soovinud puhkuseperioodile päris katkiselt minna. Ühel hetkel oli vahe esimestega kahele minutile kahanenud. Olin rahul oma kolmanda positsiooniga ning tegin oma sõitu ja hoidsin tempot peal."

"Mulle üllatuseks öeldi umbes 20 kilomeetrit enne lõppu, et liidrid on sõitmas ainult 20 sekundiga mu ees. Seejärel sain nad kiirelt kätte. Tempo tundus aeglane ning läksin ette vedama. Üks kahest oli minu tiimikaaslane," kirjeldas Pruus olukorda.

"Viimasel tõusul tundsin siiski, et jõud hakkab raugema ning raskel osal tiimikaaslane ründaski. Teine mees ei jõudnud temaga kaasa minna. Suutsin tal saba peal istuda, aga viimasel tehnilisel laskumisel ei suutnud tema tempot hoida. Pingutasin lõpuni ning tunne oli isegi viimastel kilomeetritel täitsa hea. Olen tulemusega väga rahul. See on hea viis hooaja lõpetamiseks. Eelmisel aastal katkestasin selle sõidu, sel aastal sain oma revanši."

Eliitnaiste klassis võidutses hispaanlanna Meritxell Figueras Garangou (Buff Megamo) ajaga 5:51.08. Talle järgnesid sakslanna Bettina Janas (Sports Photograf; 6:19.34) ja kaasmaalanna Cristina Moran Roza (Cangas de Onis Ciclismo; 6:43.13).