Milano olümpia kolm ala peaks toimuma väljaspool Itaaliat

Järgmiste taliolümpiamängude korraldajate senine plaan oli kasutuskõlbmatuks muutunud senise rajatise asemele ehitada uus renn, kuid vastav hange ei andnud soovitud tulemusi ja riigi valitsuse juhis oli projektiga mitte jätkata.

"Valitsus teavitab meid, et kaalub parimat ja jätkusuutlikumat varianti," lausus korralduskomitee juht Giovanni Malago. "Mitte jätkata rennikeskuse rajamisega ning viia võistlused üle juba olemasolevasse ja toimivasse kohta. Selle tulemusena peab Milano ja Cortina d'Ampezzo leidma koha väljaspool Itaaliat."

Libisemisalade võistluskeskuse leidmine ei tohiks olla Põhja-Itaalias peetava suurvõistluse jaoks logistiliselt siiski liiga raske ülesanne, sest vastavaid rajatisi leidub nii Šveitsis, Austrias, Saksamaal kui ka Prantsusmaal.

"Hindame kõiki võimalusi, sest asi pole lihtsalt võistluse üleviimises, vaid palju enamas," lisas olümpiamängude korraldava kogu esimees Andrea Varnier. "Need on olümpiamängud, sellel on palju tagajärgi."

"Arutelu saab olema üsna laiapõhjaline. See ei ole lihtsalt rennikeskuse rentimine ja võistlemine. Seetõttu võtame endale natuke aega ja räägime läbi kõigi võimalike keskustega."

Osade olümpiaalade üleviimine teise riiki on üsna haruldane. 1956. aasta Melbourne'i olümpiamängude ratsutamisvõistlused peeti Stockholmis ning kuigi Hong Kong liikus 1997. aastal Hiina koosseisu, siis on neil ikkagi eraldi olümpiakomitee ja 2008. aasta Pekingi mängude ratsutamisvõistlused peeti nende territooriumil.

Rahvusvaheline olümpiakomitee on viimastel aegadel leevendanud erinevaid korraldusreegleid, et julgustada kulude vähendamiseks ja toimingute lihtsustamiseks senisest paindlikemaid lahendusi otsima. Lähiminevikus on ka näiteks Stockholmi taliolümpia kandidatuur plaaninud korraldada libisemisalade võistlused hoopis Lätis Siguldas.