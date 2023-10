Eesti ja Tai mängus mõistavad õigust Malta kohtunikud

Eesti – Tai mängu peakohtunik on Trustin Farrugia Cann, kes on tuttav mitmele praegusele koondislasele: nimelt oli sama kohtunik ametis 2021. A. Le Coq Arenal toimunud Konverentsiliiga kohtumises, kus Tallinna FC Flora läks vastamisi Belgia klubi KAA Gentiga. Samas kohtumises täitis esimese abikohtuniku ülesandeid Luke Portelli, kes on ametis ka homses maavõistlusmängus. Teise abikohtunikuna tegutseb Roberto Vella, neljas kohtunik on eestlane Juri Frischer.

Eesti – Tai mängu väravad avatakse kell 17. Staadionil tervitavad külalisi maskott Siil ning A. Le Coqi löögirühm, tühjade kõhtude ja joogipoolise eest kannab hoolt Amps. Jalgpallisõpru ootab fännikaup, mida saab soetada staadioni sisegaleriist. Alal liiguvad ringi ka jalgpalliliidu vabatahtlikud, kes müüvad mängukavasid ja värvivad soovijatel põsed sinimustvalgeks.

Staadioni nurgatribüünile üles seataval laval astuvad üles DJ Andres Puusepp ja DJ Sven Arusoo. Koondised alustavad mängueelse soojendusega kell 18.15, hümnid kõlavad kell 18.45 ning kohtunik annab avavile kell 19.