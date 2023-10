U-17 jalgpallikoondis kaotas Tšehhile ka kordusmängu kolme väravaga

Mäng algas väga lahtiselt: kui kolmandal ja viiendal minutil näitasid Eesti poolelt teravust Mait Eenmaa ja Aleksandr Lohmatov, siis seitsmendal ja üheksandal minutil jõudsid heade momentideni ka Tšehhi noormehed, vahendab kohtumise käiku jalgpall.ee.

Külalismeeskond asus mängu juhtima kümnendal minutil, kui täpne oli Lukas Moudry. Vaid kaks minutit hiljem oli Eesti viigiväravale väga lähedal, kui Patrik Kristali karistuslöögi suunas peaga värava poole Joosep Palts, ent pall lendas napilt üle lati. Eesti avapoolaja parimaks võimaluseks võib lugeda 23. minutil aset leidnud episoodi, kui Jevgeni Tšernjakov pääses kaks korda järjest hästi löögile, ent esimene katse tabas posti ning teisele sai vastane jala vahele. Vaheajapausile läksid meeskonnad Tšehhi 2:0 eduseisus, sest 32. minutil lõi teise värava Krystof Cizek.

Teine kolmveerandtund oli sarnaselt esimesele lahtine ja võimalusterohke. Mõlemad meeskonnad pääsesid karistusalas löögile ning panid vastase kaitseliini ja väravavahi proovile. Poolaja esimese ohtliku olukorra mängisid tšehhid välja 51. minutil, kui karistusalas jõudis lahtiseks jäänud pallini Matyas Nechvatalini. Eestlaste õnneks lendas tema pealelöök üle värava.

Oma momente pakuti ka Eestile, kuid ühtki võimalust ei realiseeritud: esmalt mängis Kristal end karistusalas löögile, kuid vastased olid valmis ning blokeerisid. 83. minutil mängis Eesti end hea söödukombinatsiooni tulemusel värava alla, kus Kristal söötis hea palli värava ees hiilinud Tony Varjundile, kuid viimast jäid lahutama vaid sentimeetrid, et pall ühe puutega väravasse lükata. Sarnane olukord tekkis neli minutit hiljem, kui vahetusest sekkunud Romet Nigula mängis palli värava eest läbi, kuid kuna pall võttis Tšehhi kaitsemängijast rikošeti, ei õnnestunud Varjundil jalga vahele saada.

Eesti kasutamata võimalused karistati ära kohtumise normaalaja viimasel minutil, kui tšehhid said kirja oma kolmanda tabamuse. Kodumeeskond kaotas vastase väljaku poolel palli, mille järel asus Tšehhi kiirrünnakule ning Florian Ashley Visna saatis palli tagumisse posti. Nii pidi Eesti koondis tunnistama teist järjestikust kolmeväravalist kaotust Tšehhile, kuna meeskonnad mängisid omavahel ka kolm päeva tagasi, 12. oktoobril.

Koondise peatreener Marko Pärnpuu sõnul võib tulemus küll kolme päeva tagusega olla sama, kuid mängupildiliselt oli pühapäevane kohtumine parem. "Esimesel poolajal olime hädas ja 0:2 kaotusseis peegeldas hästi seda, mis väljakul toimus. Teisel poolajal mängisime hästi, lõime momente ja noormehed said võitlustes olulisemalt paremini hakkama kui esimesel poolajal. Me ei saaks öelda, et lõpus domineerisime, kuid mängisime kui võrdne võrdsega. Peame olema võimelised algusest peale niimoodi mängima ja lööma väravaid, muidu me ei saa nendes mängudes püsida," rääkis peatreener.

Oktoobrikuise treeninglaagri ja maavõistlustega valmistus U-17 koondis EM-valikturniiriks, mis toimub novembris Rumeenias. Turniiril ootab Eesti noormehi ees kolm kohtumist, kui lisaks võõrustajariigile minnakse vastamisi Prantsusmaa ja Norra eakaaslastega. EM-valikturniirilt pääsevad neljaliikmelistest alagruppidest edasi Eliitringi esimesed kaks, kellega liituvad viis parimat kolmanda koha omanikku.

Pärnpuu sõnul valikturniiril midagi lihtsamaks ei lähe, kuid peatreeneri eesmärk on võidelda meeskonnaga lõpuni. "Lähme valikturniirile mäng mängult. Prantsusmaa on väga tihti selle vanuse Euroopa meister, Norra viigistas Inglismaaga ja on ka tugev, ka Rumeenia kohta on infot. Eks aasta läheb meil järjest raskemaks, aga keegi ei ütle, et peab kerge olema. Vaatame, kuhu välja jõuame. Loomulikult on eesmärk edasi saada, see on raske ja me kuskil pilvedes ei ela, aga vähemalt võitleme selle koha eest, mis meid edasi viiks," võttis Pärnpuu oma mõtted kokku.