Hästi alustanud Viimsi lagunes siis Ventspilsi vastu koost

Viimsi alustas mängu tugevalt, läks juhtima 26:13 ja võitis avaveerandi kaheksa punktiga, aga ülejäänud mäng kuulus selgelt külalismeeskonnale. Ventspils tegi teisel veerandajal 11:0 ja 15:1 vahespurdid, läks vaheajale kümnepunktilises eduseisus ning võitis ka viimase perioodi 28:14.

Ishmael El-Amin viskas Ventspilsi kasuks 27 punkti, kahekohalise punktisummani jõudsid veel neli mängijat. Viimsi resultatiivseim oli 14 punkti visanud ja viis lauapalli võtnud Stefan Vaaks, Artem Kovalov lisas 12 punkti ja kuus lauapalli. Kõik väljakult sooritatud viis viset tabanud Ken-Martti Reinart lisas 11 punkti.

Viskeid 44-protsendiliselt tabanud Viimsi kaotas lauavõitluse 26:41, sealjuures lubati 16 punkti ja 14 lauapalli kogunud Toma Vasiljevic ründelauda kuuel korral.

Viimsi on Eesti-Läti liigas ühe võidu kõrval saanud viis kaotust, laupäeval lisaaja järel TalTechile kaotanud Ventspilsil on kaks võitu ja kaks kaotust. Kõik oma senised mängud on võitnud vaid Kalev/Cramo ja Prometei.