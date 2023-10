Maailma neljas reket teenis oma ema sünniriigis hooaja teise turniirivõidu

Turniirile vabapääsme teeninud Pegula loovutas nädala jooksul ühe seti, kui alistas veerandfinaalis Claire Liu 4:6, 6:3, 6:0. Kuigi turniiril mängisid näiteks ka Jelena Ostapenko, Jekaterina Aleksandrova ja Marie Bouzkova, jõudis asetatud mängijatest ainsana nelja parema sekka Pegula.

Pegula on esmakordselt karjääri jooksul ühel hooajal võitnud kaks turniiri: suvel triumfeeris ta ka Montrealis. Viimase ameeriklannana võidutses Soulis Venus Williams 2007. aastal, 2012. aastal mängis finaalis ka Kaia Kanepi, kes võitis toona Caroline Wozniacki vastu ühe geimi.

"Mu ema on korealanna, ta on siit adopteeritud, seega on minu jaoks väga eriline siin võita," rääkis Pegula. "Viimastel aastatel on mu tabelikoht tõusnud. Tundsin siin palju toetust, kindlasti rohkem, kui ma ootasin," lisas ta.