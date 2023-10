Indermitte kaotuse järel: mängu võib nimetada loomade jalgpalliks

Vastasseisu lõpptulemuse otsustas Bulgaaria 79. minutil sündinud tabamus, mille autor oli Martin Georgiev. Eesti U-19 koondise peatreeneri Joel Indermitte sõnul jätsid tänasele mängule oma jälje väljakutingimused, vahendab Jalgpall.ee.

"Mängu võib nii heas kui halvas mõttes nimetada loomade jalgpalliks: mängisime kitsa ja mitte kõige parema murukattega väljaku peal ning mäng oli Bulgaaria stiilist tulenevalt ülimalt võitluslik," lausus Indermitte.

"Oli teada, et tuleb palju jõulisi duelle ja võitluseid teiste pallide eest ning jalgpalli oli selle kõige võrra vähem. Selline mäng sobis täna Bulgaariale paremini, aga meie poistele ei saa midagi ette heita - panime nii tugevasti vastu kui saime."

Häid võimalusi värava löömiseks oli Eesti noormeestelgi. "Nii esimesel kui teisel poolajal pääsesime üks-ühele, aga seekord kahjuks väravat lüüa ei õnnestunud. Oli võimalus mäng enda kätte saada, aga siis tuli 79. minut, kus vastase standardolukorras tekkis kaitseliini ja väravavahi vahel väike valearvestus ning meile löödi küllaltki totter värav," sõnas Indermitte.

Horvaatias toimuval sõprusturniiril on Eesti ühe mängu juba pidanud: võõrustajariigi eakaaslastega lepiti 2:2 viiki. Samal päeval jäi Bulgaaria 0:4 alla Kreekale, kes mängis laupäeval 1:1 viiki Horvaatiaga.

Viimases mängus, 17. oktoobril, on Eesti vastaseks just Kreeka. "Kreeka on soliidne ja väga distsiplineeritud võistkond, midagi lihtsat meid ees ei oota. Mängime samal väljakul, kus olime täna, mis tähendab, et mängulist poolt võib olla vähem ja sarnaselt tänasega võib mõlema meeskonna jaoks tulla jõuline ja võitluslik mäng," ütles Indermitte lõpetuseks.