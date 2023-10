Kanepi jätab WTA turniiri vigastuse tõttu vahele

Turniiri ülesandmislehel on märgitud, et Kanepil on parema jala säärelihase vigastus. Tema asemel pääses nn õnneliku kaotajana põhiturniirile türklanna Ipek Oz (WTA 209.), kes kaotas kvalifikatsiooni otsustavas ringis kreeklannale Martha Matoulale 6:7 (7), 6:4, 5:7.

Edu korral ootab Kanepi asemel põhiturniirile pääsenud türklannat teises ringis kas kolmandana paigutatud belglanna Greet Minnen (WTA 62.) või ukrainlanna Daria Snigur (WTA 152.).

Algaval nädalal mängitakse hooaja kolm viimast WTA turniiri enne aastalõputurniire. Lisaks Transilvaania lahtistele toimuvad WTA 250 kategooria jõuproovid ka Nanchangis (Hiina) ja Monastiris (Tuneesia).