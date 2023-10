Kanepi alustab Rumeenias sakslanna vastu

38-aastane Kanepi ja 29-aastane Friedsam on senise karjääri jooksul olnud vastakuti korra juba enam kui kaheksa aasta eest USA lahtistel, kus eestlanna sai kindla 6:1, 6:1 võidu.

Hetkel teise saja alguses asuva Friedsami karjääri kõrgeim koht maailma edetabelis on olnud 45. ja suure slämmi turniiridel on jäänud laeks 2016. aasta Austraalia lahtiste neljas ring. Kahel korral on sakslanna jõudnud WTA turniiri finaali, kuid need mõlemad kaotanud.

Edu korral ootab Kanepit teises ringis kas kolmandana paigutatud belglanna Greet Minnen (WTA 62.) või ukrainlanna Daria Snigur (WTA 152.).

Algaval nädalal mängitakse hooaja kolm viimast WTA turniiri enne aastalõputurniire. Lisaks Transilvaania lahtistele toimuvad WTA 250 kategooria jõuproovid ka Nanchangis (Hiina) ja Monastiris (Tuneesia).