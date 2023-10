Nõmme Kalju jõudis veerandfinaali

Ioannis Tsivelikidis viis Kalju 15. minutil juhtima, aga Taaniel Usta värav viis minutit pärast teise poolaja algust võrdsustas seisu.

Järgnenud mänguaja jooksul kallutas Kalju siiski kohtumise enda kasuks: 66. minutil realiseeris Olivier Rommens penalti ja 85. minutil vormistas Promise David lõppseisu.

Poolajal vahetusest sekkunud Rommi Siht korjas viimase minuti jooksul kaks kollast kaarti, mistõttu pidi Kalju lõpetama kümnekesi.

Kalju ja Harju mängud Premium liigas on sel hooajal olnud tasavägised: Kalju on võitnud kaks ja Harju ühe kohtumise ning üks vastasseis on kulmineerunud viigiga.