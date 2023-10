Inglismaa kapten vilistati välja, Southgate peitis pea liiva alla

Kohtumise ainsa värava lõi Aston Villa ründaja Ollie Watkins, kes sai Jack Grealishi söödust jala valgeks 57. minutil. Viis minutit hiljem otsustas Inglismaa peatreener Gareth Southgate väljakule värsked mehed saata. Üks väljakult lahkuma pidanud mängija oli Henderson, keda Inglismaa toetajad valju vilekooriga pingile saatsid.

Suvel tekitas Henderson Inglismaal palju furoori, sest poolkaitsja vahetas senise Liverpooli särgi Saudi Araabia klubi Al-Ettifaq'i vastu. Henderson on varasemalt olnud häälekas LGBTQ+ kogukonna õiguste eest kõneleja ja 2021. aastal nomineeriti ta Inglismaal LGBT+ auhinnagalal kategoorias "Liitlane jalgpallis". Saudi Araabias on teadagi samasooliste suhted kriminaliseeritud. Seega valmistas Hendersoni Saudi Araabiasse siirdumine Inglismaal paljudele pettumust ning teda süüdistati silmakirjalikkuses ja rahaahnuses.

Inglismaa juhendaja Southgate peitis aga pea liiva alla ega mõistnud, miks näitasid Inglismaa toetajad lugupidamatust Hendersoni vastu. "Jordan on koondises kõigile eeskujuks. Ta on Jude Bellinghami oma tiiva alla võtnud. Ma ei saanud vilekoorist aru. Miks välja vilistada kedagi, kes paneb kogu oma südame ja hinge Inglismaa eest mängimisse. See, mida ta on koondise jaoks teinud, on erakordne," ütles Southgate, jättes täpsustamata, miks olid tema arvates Inglismaa fännid vahetuse hetkel pahurad.

Henderson tegi laupäeval ühismeediasse postituse, milles ütles napisõnaliselt: "Alati on au kodumaad esindada. Ma ei võta seda mitte kunagi iseenesestmõistetavana. Eriti, kui mängime Wembley staadionil."

Inglismaa koondise järgmine kohtumine leiab aset teisipäeval, kui EM-valiksarjas võõrustatakse valitsevat Euroopa meistrit Itaaliat.