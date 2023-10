Eesti kurlingu segavõistkond alustas MM-i kaotusega

Eesti segavõistkonda kuuluvad kaks meest ja kaks naist ning Eesti võistkonna kapteniks on Karl Kukner. Koosseisu kuuluvad lisaks abikapten Karoliine Kaare, Kaidi Elmik ja Marten Padama.

Eesti kohtus MM-i esimeses mängus Itaalia koondisega ning pidi vastu võtma kaotuse 4:7. Pühapäeval kohtub Eesti esindus USA võistkonnaga, keda peetakse alagrupi favoriidiks.

Kokku on MM-il võistlemas 34 segavõistkonda, kes on jagatud nelja alagruppi. Favoriitideks peetakse Norra, Rootsi ja Šotimaa võistkondi. Eesti esindus võistleb C-alagrupis, kus vastasteks on Itaalia, USA, Brasilia, Saksamaa, India, Austria ja Hispaania koondised. Eesti alagrupi favoriitideks peetakse USA-d ja Hispaaniat.

Alagrupist edasipääsejad selguvad hiljemalt neljapäeva õhtuks. Iga alagrupi esimene võistkond pääseb otse veerandfinaali, alagrupi teine ja kolmas koht mängivad kvalifikatsiooni mängu. Veerandfinaalid toimuvad reedel ning maailmameister selgub laupäeval, 21. oktoobril.