Itaalia trekirattur püstitas ajaloolise maailmarekordi

Esimest korda 2018. aastal tunnisõidu maailmarekordi enda nimele võtnud Bussi seadis tänavu endale eesmärgiks esimese naisena 50 km piiri ületamise. Oxfordi ülikooli haridusega itaallannal saigi eesmärk täidetud, kui ta läbis Mehhikos Aguascalientese velodroomil ühe tunni jooksul 50,267 kilomeetrit. Senine tippmark (49,254 km) kuulus eelmisest aastast hollandlannale Ellen Van Dijkile.

"Mul on väga hea meel, et suutsin teist korda oma karjääri jooksul tunnisõidu maailmarekordit parandada. Täpselt samas kohas, kus 2018. aastal," rõõmustas Bussi. "Pühendan selle võidu kõigile, kes on mind aastate jooksul toetanud ja minusse uskunud. See saavutus on silmapaistva meeskonnatöö tulemus. Aitäh kõigile, kes aitasid minu unistuse teoks teha."