Jorge Martin tõusis MotoGP-s üldliidriks

Kuuendalt kohalt startinud Martin kerkis avaringiga neljandale kohale ning haaras esikoha seitsmendal ringil, kui möödus kaasmaalasest Maverick Vinalesest (Aprilia). Martin püsis esikohal võistluse lõpuni, teenides sprindisõidus neljanda järjestikuse võidu.

Teiseks tuli itaallane Luca Marini (Ducati), kes möödus Vinalesest neli ringi enne lõppu ning viimasel ringil napsas hispaanlaselt pjedestaalikoha Marco Bezzecchi (Ducati). Esikolmiku ja Vinalese järel lõpetasid punktikohtadel veel tunamullune meister Fabio Quartararo (Yamaha), Fabio Di Giannantonio (Ducati), Enea Bastianini (Ducati), valitsev meister Francesco Bagnaia (Ducati) ning Jack Miller (KTM).

Martin kerkis ühtlasi MM-sarja üldliidriks, seni liidrikohta hoidnud Bagnaia kaotab talle seitsme punktiga. Kolmas on Bezzecchi, kes jääb Martinist 56 punkti kaugusele.

Indoneesia MM-etapi põhisõit algab pühapäeval Eesti aja järgi kell 9.00.

Four #TissotSprint victories on the bounce for @88jorgemartin!



A double @VR46RacingTeam podium with only two properly functioning collarbones between their two riders! #IndonesianGP pic.twitter.com/vt1ksB94rZ