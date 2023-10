Ironmani MM-il stardib viis eestlannat

Ironmani MM-il on võistlustules Liis Rametta (N40-44), Riin Buddell (N35-39), Merle Maud (N35-39), Kaisa Poller (N35-39) ja eelmisel aastal samuti osalenud Jane Oidekivi (N45-49).

PRO klassi sportlastele antakse start kohaliku aja järgi kell 6.25. Kell 6.40 läheb rajale N35-39 vanuseklass, kell 6.45 N60-64, N65-59, N70-74, N75-59 ja N80-84, kell 6.50 N55-59, kell 7 N30-34, kell 7.05 N40-44, kell 7.10 N50-54, kell 7.15 N25-29 ja N18-24 ning kell 7.20 N45-49. Hawaii aeg on Eesti ajast taga 13 tundi.

Ühtekokku on Ironman Hawaiil tänavu stardis üle 2000 triatleedi, pisut üle poolte registreerunutest on pärit Põhja-Ameerikast. Võistlejate keskmine vanus on 44 aastat. Neist vanim on 73-aastane Sandi Wiebe USA-st ning noorim 18-aastane Adrienne Bunn samuti USA-st. Rekordiliselt 27. korda on Hawaiil startimas 60-aastane brasiillanna Fernanda Keller. PRO klassis asub võistlema 53 naist. Rajarekordit hoiab Daniela Ryf, kes 2018. aastal lõpetas ajaga 8:26.18. Mullu võidutses Chelsea Sodaro ajaga 8:33.46.

Septembris toimunud meeste Ironmani MM-il võidutses prantslane Sam Laidlow, kellest sai ühtlasi läbi aegade noorim täispika triatloni maailmameister. Ainsa eestlasena oli stardis Raul Andresson, kes pälvis 55-59-aastaste meeste seas 96. koha.

Eesti parim naistriatleet Kaidi Kivioja stardib laupäeval Challenge Peguera Mallorca võistlusel, kus teda ootab ees 1,9 kilomeetrit ujumist, 90 kilomeetrit rattasõitu ja 21 kilomeetrit jooksmist. Stardis on teiste seas veel šveitslanna Imogen Simmonds, inglanna Lucy Buckingham, itaallanna Margie Santimaria, hollandlanna Diede Diederiks ning sakslannad Daniela Kleiser ja Carolin Meyer. Võistlusele antakse lähe Eesti aja järgi kell 10.

Pühapäeval on Türgis Alanyas toimuval Euroopa karikasarja etapil eliitmeeste konkurentsis stardis Johannes Sikk, kandes numbrit 24. Sprindidistantsil asutakse võistlema Eesti aja järgi kell 14.30.

Kõik Eesti triatleedid on laupäeval oodatud osalema Jõulumäe sügisduatlonile.