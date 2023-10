Viljandi HC alustab euroteekonda: on aeg kogemused tulemusteks realiseerida

Viimasel kahel hooajal taas tugevuselt kolmanda eurosarjaga liitunud Viljandi HC on mõlemal korral napilt esimesele vastasele alla jäänud. Kaks aastat tagasi mindi vastamisi Bosnia ja Hertsegoviina klubiga MRK Sloga Doboj, kellega kodus küll viigistati, kuid võõrsil siiski kahega alla jäädi. Eelmisel hooajal kohtuti koduse rivaali Põlva Servitiga, kuid ka siis tunnistati teise Eesti meeskonna kuueväravalist paremust.

Eestlaste vastased, kes eelmisel hooajal jäid tugevas Sloveenia liigas neljandaks, teevad sel sügisel oma eurosarja debüüdi. MRK suurimaks saavutuseks on 2018. aastal võidetud kohalik superkarikas, kui aasta varem suudeti Meistrite liiga tiimi Celje järel tulla karikavõistlustel teiseks. Kuigi Sloveenia liigas on kahe "suurema venna" Celje ja Gorenje vahelt raske välja paista, loodab geneeriliste ravimite tootja KRKA poolt sponsoreeritud klubi tugeva noortetöö abil samm-sammult tipule lähemale astuda.

KRKA alustas sellel hooajal koduseid meistrivõistlusi kolme võiduga, kuid viimases kahes mängus on tehtud viik ning jäädi alla eelmise hooaja pronksile, Trimo Trebnjele. "Loosiga me rahule ei jäänud, sest saime logistiliselt kõige kaugema vastase. Vaatamata eesootavale 2000-kilomeetrilisele rännakule, anname endast parima, et Põhja-Euroopa tiimi vastu kõvasti valmistuda. Teame, et eestlased mängivad tugevat käsipalli ja meil on piisavalt aega, et nende esitusi analüüsida," olid MRK peatreeneri Mirko Skoko esimesed mõtted pärast eurosarja loosi.

Viljandi HC on sel hooajal koduseid võistluseid alustanud võimsalt. Meistriliigas on võetud viiest kohtumisest maksimumarv punkte ning ka Balti liigas ei ole veel kaotusekibedust tuntud. Viimati alistati kolmapäeval Mistra 26:24. "Eks mõtetes on eurosari olnud juba pikemalt, kuid suuremat tähelepanu sellele pöörame nüüd, kui Eesti mängud on seljataga. Videopilt on meil olemas ning teame, et tegemist on tugeva käsipalliriigi meeskonnaga, kelle ridades mängib neli võõrleegionäri ning neil on igale positsioonile mitu võrdset pallurit," alustas vastaste analüüsimisega Viljandi HC mängumees Sten Maasalu.

"Ootame tugevat ja võrdset lahingut, kuid selge on see, et midagi lihtsalt meile ei anta. Peame tegema kodupubliku ees piisavalt hea lahingu, et siis teiseks mänguks edu sees oleks. Üldiselt peame siiski eesmärgiks edasipääsu võtma, oleme juba piisavalt kogemusi korjanud. Nüüd oleks aeg need ka lõpuks euroväljakutel tulemusteks realiseerida," lõpetas Maasalu.