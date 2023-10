Tartu Bigbank ja Pärnu VK tahavad Balti liigas võiduarvet avada

Nii Bigbank kui Pärnu on seni pidanud ühe mängu ja võiduarve on avamata. Tartu meeskond kaotas 1:3 liiga liidrile Selver/TalTechile ja Pärnu samuti 1:3 Võru Barrusele. Seega saab üks kahest pühapäeval kirja esimese võidu.

Võõrustajaks oleva Pärnu peatreener Toomas Jasmin loodab oma fännide ees võiduarve avada. "Nende mõtetega me mängule vastu astume, kodus oleks tore see võit kätte saada, aga eks Tartul on samad mõtted. Favoriidikoorma paneksin siiski Tartu õlgadele – usun, et see kaotus Selver/TalTechile oli pigem tööõnnetus või tähed taevas seisid vähe valesti ja nad tulevad Pärnusse suure tahtmisega ning teevad teistsuguse mängu," on Jasmin kahe jalaga maa peal.

"Avamängu põhjal oma meeskonnast rääkides, siis selle otsusega olen rahul, et Toms Švansi diagonaali liigutasin, ta oli väga tubli. Mängu lõpuks sai Andrus Raadik samuti end käima, mis on positiivne. Kogu kohtumise vältel otsisin sidet, vahetasin mõlemat sisse-välja, sidemängija rütm ründajatega on suurim murekoht, millega oleme sel nädalal vaeva näinud. Vastuvõtt ka vahepeal kärises, aga läheme ka selles paremaks. Servi peame Tartu vastu hästi lööma, muidu pole midagi teha," lisas Jasmin.

Bigbanki juhendaja Alar Rikberg leiab, et hetkel on kõik meeskonnad sarnases seisus. "Nii meie kui teiste meeskondade mängupilt on olnud väga kõikuv ja kõik alles otsivad head tunnetust ja üksteise mõistmist. Ses osas ollakse sarnases seisus ja see tekitab pikki seeriaid ja mõõnaperioode. Avamängust rääkides, siis me ei olnud seal täiskoosseisus, nüüd oleme saanud ka kuuikutrenne teha ja ei pea enam pooliku koosseisuga mängima ning kõik positsioonid on kaetud. Trennides oleme oktoobris jätkuvalt rohkem tegelemas individuaalse poole ning tehnikaga," sõnas Rikberg.

Tartu lätlasest diagonaalründaja Andris Širjakovs pidi avamängu vahele jätma, sest teda vaevab kõhulihase probleem, mis on Rikbergile kahjuks hästi tuttav. "Tal on sama mure nagu koondises on olnud Robert Tähel ja Märt Tammearul, mistõttu tean hästi, millega tegu ja olen olnud pigem ettevaatlik, sest tean, et kiirustades võib see jääda pikalt häirima. Tema enda valmisolek mängida oli varem, kui mina seda lubasin," selgitas juhendaja.

Pühapäevane vastane on peatreeneri hinnangul eriti ohtlik ühes elemendis. "Kui eelmisel hooajal rääkisime Pärnu puhul potentsiaalikatest noortest, siis nüüd on neile Toms Švansi ja Andrus Raadiku näol palju kogemust lisandunud ja see teeb nad ohtlikumaks. Võtmekohaks on koostöö noorte sidemängijatega, sealt on nende mõõnad alanud. Tugevuseks aga riskeeriv serv, heal servipäeval on kõigil Pärnule raske vastu saada."

Lisaks tulevad nädalavahetusel platsile Läti klubid ja leedulaste Amber Volley.