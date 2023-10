Neidude jalgpallikoondis lõpetas valikturniiri kaotusega Türgile

Türgi asus kohtumist juhtima 18. minutil, kui täpne oli keskpoolkaitsja Elif Mutlu. Mängija tabamus jäi esimesel poolajal ainsaks ning vaheajale läksid eestlased üheväravalises kaotusseisus, vahendab kohtumise käiku jalgpalliliit.

Teise kolmveerandtunni alguses duubeldas Türgi oma edu kaheväravaliseks, kui nurgalöögijärgselt pääses löögile esimese värava autor Mutlu. 66. minutil tegid eestlased enda karistusalas õnnetu vea, mille järel teenisid türklased 11 meetri karistuslöögi. Seda lööma läinud Yaren Ersen ei jätnud puurilukule võimalustki palli tõrjuda ning nii olid vastased haaranud kolmeväravalise edu.

Kohtumise normaalaja viimasel minutil suutis Eesti koondis ühe värava tagasi lüüa. Auvärava autoriks oli Anželika Jotkina, kes lahendas eeskujulikult üks ühele olukorra. Jotkina sai ka esimeses kohtumises Moldova vastu kirja nii resultatiivse söödu kui värava.

Koondise peatreener Anastasija-Grazyna Shcherbachenia sõnul olid tüdrukud tublid, kuid mängu otsustasid standardolukorrad. "Tegelikult mängisime hästi ja suutsime ka momente tekitada, kuid vastane oli lihtsalt väga tugev. Türgi näitas, mis kiiruse ja tehnilise oskusega mängijaid on olemas, nad olid jõulised ja suutsid palliga joosta ning neile tekkinud stardardolukorrad ära kasutada," rääkis peatreener.

Kuigi valikturniirilt lahkutakse viigi ja kaotusega, on Shcherbachenia sõnul ainult positiivne, et koondis suudab ka kaotusseisus olles väravaid lüüa. "Teisele poolajale läksime 0:1 kaotusseisus, riietusruumis rääkisin tüdrukutele, et meil on võimalus, tuleb vaid võtta rahulikult, teha enda tööd ning mitte kiirustada palliga mängus. Väikeseid asju õigesti tehes tuleb ühel hetkel ka tulemus – ja tuligi! Meie puhul küll kohtumise lõpus, kuid on ülimalt oluline, et kahes mängus oleme seda ka kaotusseisus olles teha suutnud," ütles ta.

Peatreener lisas, et Türgis peetud kaks kohtumist olid heaks teenäitajaks, millega tuleb veel tööd teha. "Nägime, kuidas peame edasi töötama. Teises mängus hakkasime juba rohkem kontakti minema, kuid see on kindlasti miski, kus saab paremini. Üldiselt pöörame tähelepanu nii füüsilisele kui vaimsele ettevalmistusele, ka taktikalisele poolele, sest tundub, et praegu me selles osas vastastele järele ei jõua," võttis Shcherbachenia oma mõtted kokku.

Lisaks neljapäevasele kaotusele sai neidude U-,17 koondis EM-valikturniiril kirja 3:3 viigi Moldova vastu. Alagrupis teenis Eesti ühe punkti ning jäi Moldova ees teisele kohale. Järgmise aasta kevadel toimuvaks teiseks ringiks pääseb A-tugevusgruppi alagrupivõidu noppinud Türgi. Eesti jätkab märtsikuus võistlemis B-liiga teises ringis.