Noormeeste U-17 koondis jäi Tšehhile kindlalt alla

Tšehhi avas skoori 10. minutil, kui läbisöödu järel lahendas üks-ühele rünnakumomendi Adam Sosna ning 21. minutil tõi nurgalöögijärgses olukorras kaheväravalise edu tabloole Jiri Micek, vahendab jalgpall.ee.

Avapoolaja teises pooles oli teravamaks võistkonnaks Eesti. Üks parimad võimalusi leidis aset 25. minutil, kui Tony Varjundi söödu järel mängis end efektselt löögile Aleksandr Lohmatov, ent Tšehhi väravavaht tõrjus. Poolaja viimastel minutitel näitasid Varjund, Lohmatov ja Patrik Kristal korduvalt head minekut, ent olukordi resultatiivselt lõpetada ei õnnestunud.

Avapoolaja lõpus haaratud initsiatiivi võtsid Eesti noormehed kaasa ka teise kolmveerandtunni alguseks, luues järjepanu mitmeid häid momente. Teise poolaja ainsa tabamuse eest kandsid hoolt siiski Tšehhi noored: taas näidati teravust nurgalöögijärgses olukorras, kui jala sai valgeks Lukas Moudry. Eesti koondise teise poolaja parim šanss sündis 74. minutil, kui kõrge surve tulemusena sai lubavalt löögile minna Matthias Limberg, ent pall võttis vastase jalast rikošeti ning tabas posti.

"Meil oli väga häid perioode, neid peab lihtsalt rohkem olema. Olen rahul teise poolaja esimese poolega. Jätsime mitmed võimalused kasutamata ning kui soovida Tšehhi suguse võistkonna vastu midagi kätte saada, tuleb ära lüüa," ütles Eesti U-17 koondise peatreener Marko Pärnpuu. "Julgen öelda, et selliseid mänge nagu tänane kahjuks enamus meie võistkonnast iganädalaselt ei saa. Peame juurde panema ja ma näen, et meil on võimalik seda teha. Kaotada ei taha keegi, midagi võiks näppude vahele ikkagi jääda."

Eesti ja Tšehhi kohtuvad taas sel pühapäeval, 15. oktoobril, TNTK staadionil kõlab avavile kell 15.