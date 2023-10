Inter esitles uue staadioni eskiisi, kolimist kinnitas ka AC Milan

AC Milan on ametlikult Giuseppe Meazza nime kandval staadionil mänginud aastatel 1925-41 ning seejärel alates 1945. aastast, Inter on jalgpalliarhitektuuri suurkuju koduks pidanud aastast 1947.

Tänavu jaanuaris käis Itaalia kultuuriminister Vittorio Sgarbi välja lubaduse, et isegi kui San Siro jääb tühjaks, staadionit ei lammutata ning augustis sai see ka ametliku kinnituse. Milano linnapea Beppe Sala on mitmel korral avaldanud lootust, et AC Milan ja Inter jäävad ikkagi legendaarsele staadionile mängima, ent mõlemad klubid avaldasid neljapäeval põhjalikuma tulevikuplaani, milles seisab, et uued staadionid valmivad hooajaks 2028/29.

Kui San Siro asub lääne-Milanos, siis Inter on uueks koduks valinud Rozzano linna piirist lõunas, AC Milan linnapiirist kagu pool asuvas San Donatos.

"Kui meil oleks õnnestunud kohalikke võime veenda San Siros uut staadionit ehitama, oleks kopad praegu juba maas. Kaotasime palju aega, aga sellest sai meie jaoks uus võimalus, sest San Donato võib saada sama ikooniliseks kui San Siro," sõnas AC Milani president Paolo Scaroni.

Nii Scaroni kui Interi pealiku Alessandro Antonello sõnul hakkavad nende staadionid mahutama 70 000 inimest ning avamiseks planeeritakse 2028. aasta juulit või augustit.

San Siro mahutab 80 000 inimest ja on võõrustanud üheksat MM-mängu ning kolme EM-mängu. 2026. aasta Milano ja Cortina d'Ampezzo taliolümpiamängude avatseremoonia toimub samuti San Sirol, tähistades sealjuures staadioni sajandat sünnipäeva.