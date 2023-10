Tammeka ja Levadia noorte mängul toimus rahvuskonflikt, EJL algatas uurimise

Levadia võitis mängu teise poolaja väravatest 2:1. Tribüünil toimus aga juba mängu ajal korralik tüli: Tammeka toetajad – peamiselt klubi noormängijad ja nende koolikaaslased – sõimasid ja provotseerisid Levadiale kaasa elama tulnud lapsevanemaid, kirjutab Soccernet.ee.

Levadia avaldas teisipäeval intsidendi ajal pöördumise, milles öeldi, et Tammeka fännid hüüdsid tribüünilt Levadia mängijatele rassistlikke ning ebasündsaid lauseid, näiteks kasutati rahvuskonfliktseid sõnu "tiblad", "sibulad" ning "russid".

"Nimetada meid selliste sõnadega on solvang kogu klubile. Kes käib meie kodumängudel või jälgib meid sotsiaalmeedias ja mujal, teab, milline seisukoht on meil Ukraina sõjas Venemaa suhtes. Tahame lisada, et Levadia U-17 Eliitliiga esiliiga võistkonnas on kõik mängijad Eesti kodakondsusega," toonitas Levadia oma pöördumises.

Tammeka tegevjuht Kristjan Tiirik rääkis Tartu Postimehele, et on isiklikult klubi U-17 treenerite, lapsevanemate ning tribüünil viibinud jalgpallikooli teiste treeneritega suhelnud ja mängul provotseerivalt käitunud inimesed on kindlaks tehtud. Tegemist oli alaealiste poistega, kellest osa käib ka Tammeka treeningugruppides.

"Tammekal on kahju, et keegi pidi ennast tundma solvatuna," sõnas Tiirik. "Tammeka mõistab nende noormängijate käitumise hukka ning edaspidi selliste olukordade vältimiseks teeme oma noormängijate- ja lastevanemate seas vastavat selgitustööd."

Eesti Jalgpalli Liidu arendusdirektor ja distsiplinaarkomisjoni liige Mihkel Uiboleht kommenteeris Delfi Spordile, et EJL on konflikti asjus algatanud menetluse.

Uibolehe sõnul jõuab EJL-i distsiplinaarkomisjoni lauale taolisi noortemängu tribüünil aset leidnud juhtumeid keskmiselt kord viie aasta jooksul. Teisisõnu: tegemist on üsna erandliku sündmuse, mitte noorteliiga mängude tavapärase nähtusega.