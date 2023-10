Eesti maastikusõitjad saavutasid Rumeenias kolmikvõidu

Võitis Hardo Mere koos rumeenlasest kaardilugeja Marius Popiga (HM7 Proto) ajaga 14:35.57. Teise kohaga lõpetanud Tarvo Klaasimäe / Ats Tsupsman (Honda T5) kaotasid neile 47 minuti ja seitsme sekundiga ning kolmanda koha saanud Rainer Rüütli / Rainer Oja (Omavalmistatud JP5) ühe tunni, 27 minuti ja 43 sekundiga. Maastikuralli (Cross Country) Enduro klassis sai Joonas Oja (KTM 450 EXC-F) kuuenda koha, vahendab Autosport.ee.

"Extreme klassi rada oli segu raskest offroad võistlusest ning maastikurallile iseloomulikest kiiruslikest katsetest," rääkis Mere. "Tuli mõistusega sõita, sest kohti, kus auto üle katuse keerata ja kogu oma võistlus hetkega rikkuda, leidus rohkem kui küll."

Mere tõi välja sõidu mägedes, kus vintsi abil tuli võtta nii tõuse, kui kasutada selle abi ka laskumistel. "Eelviimane päev näiteks algas kohe 800-meetrise tõusuga. Nõlvad on järsud ja kivised, neil on lihtne eksida. Mägedes navigeerimine on samuti väga keeruline, GPS-i ühendus lünklik, sõidujälgi palju, kohti, kus valesti sõita, arvukalt. Kindlasti oli kasu, et sõitsin koos rumeenlasest kaardilugejaga, kes tunneb kohalike olusid ja maastiku eripärasid."

Ühe võistluspäeva rada koosnes Dakari ralli tüüpi kiiruslikust katsest. "Muutsime auto seadistuse kiirele katsele sobivaks ja võitsime ka selle," lisas Mere, kel jäi saavutamata vaid üks katsevõit. Teisel võistluspäeval olid parimad Klaasimäe / Tsupsman.

"Rumeenia maastikuvõistlused kuuluvad Euroopa raskemate ja ühtlasi huvitavamate hulka," rääkis ka eelmisel aastal Balkan Offroad Rallye võitnud Mere. "Esiteks muidugi maastik ja teiseks on ka ilmselt ka kohalikud võimud võistluse suhtes soosivad, andes korraldajatele võimaluse huvitava raja kokkupanekuks."

Maastikusõitjate hooaeg jätkub 20.-21. oktoobrini Ida-Virumaal võistlusega MudEST. Võistluskeskus asub Alutaguse Puhke- ja Spordikeskuses.