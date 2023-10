Vutikarjääri lõpetanud Petr Cech tegi 62 tõrjet ja valiti mängu parimaks

2019. aastal profikarjääri lõpetanud Cech liitus samal sügisel Suurbritannia tugevuselt neljandasse liigasse kuuluva jäähokiklubi Guildford Phoenixiga ja võttis legendaarse Dominik Hašeki auks kasutusele numbri "39".

Ka hokis väravasuule asunud Cech on pärast seda madalamates liigades pidevalt mänginud ja lõi tänavu suvel käed Oxford City Starsiga, kes mängib tugevuselt kolmandal liigatasemel.

Eelmises voorus alistati tulemusega 3:2 Streathami võistkond. Cech tegi väravasuul koguni 62 tõrjet ja valiti matši kõige paremaks mängijaks. Pärast meeskonnaga liitumist sai see au talle osaliseks juba teist korda.

I Got The Power - Petr Cech edition



Even the great Petr Cech needs a little lie down from time to time.

He can be excused after 62 saves! #playerofgame #goalie #netminderhockey #tendylife #hockeyplayer #oxford @PetrCech pic.twitter.com/v1yAkpu5ZL