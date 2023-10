Kuuekordse MotoGP maailmameistri kümnendi kestnud Honda karjäär lõppeb

Ducati tsiklid on olnud viimasel paaril hooajal MotoGP sarjas domineeriv jõud ning Marquez pole selle ja vigastuse tõttu enam endisel tasemel tulemusi näidanud.

Eelmisel etapil Jaapanis jõudis ta küll esimest korda sel aastal pjedestaalile, täites selle madalaima astme, aga üldarvestuses hoiab Honda tehasevõistkonna liige vaid 15. kohta.

Gresini tiimis ootab teda ees noorem vend Alex, kes sõitis seni samuti Hondaga, aga tegi tänavu Ducatil sammu edasi, jõudes hooaja alguses Argentinas esimest korda ka pjedestaalile.

"Ma olen uue väljakutse eel väga põnevil. See ei olnud lithne otsus, sest see on igal moel väga suur muutus," sõnas alates 2013. aastast Repsol Honda koosseisu kuulunud Marc Marquez. "Aga mõnikord on elus tähtis mugavustsoonist väljumine ja arenemiseks kadalipu läbimine."

Kuna Honda ei ole suutnud Ducatiga sammu pidada, siis on ka Marquez sõitnud sel hooajal korduvalt võimete piiril ja seetõttu on tulnud ette ka kukkumisi.

"Ma tean, et pean harjuma uue stiiliga ja see pole lihtne. Aga ma olen ka kindel, et kogu Gresini võistkond aitab mind palju," jätkas Marquez.

Hispaanlane krooniti MotoGP maailmameistriks 2013., 2014., 2016., 2017., 2018. ja 2019. aastal. 2020. aasta alguses murdis ta kukkumisel õlavarreluu ja jättis hooaja sisuliselt vahele. 2021. aastal kogunes küll kolm etapivõitu, aga üldarvestuses pole ta enam kõrgele kohale jõudnud.