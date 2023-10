Sel hooajal enim etapivõite kogunud Philipsen: mulle meeldib võita

Sprindiga lõppenud 165,3-kilomeetrisel neljandal etapil ületas Philipsen grupiliidrina, saades ajaks 3:50.17. Teiseks jäi kaasmaalane Timothy Dupont (Tarteletto - Isorex), esikolmikusse mahtus veel itaallane Giovanni Lonardi (EOLE-Kometa).

Tegemist oli belglase 18. etapivõiduga sel hooajal, mis teeb temast hooaja kõige võidukama ratturi. Enne kolmapäevast etappi oli ta viigis hea sõbra Tadej Pogacariga.

"Pärast Prantsusmaa velotuuri vaatasime lihtsalt, mis eesmärgid mul alles olid ja kuna mulle meeldib võita, siis pidasin võitmisemeistriks tulemist heaks eesmärgiks," sõnas Philipsen. "Olen väga õnnelik võitude kuninga tiitli üle, see ei tähenda küll palju, aga mulle tähendab see küll midagi."

Türgi velotuuril jätkab üldliidrina Astana rattur Aleksei Lutsenko, kes edestab Ben Zwiehoffi (BORA - hansgrohe) 16 sekundiga ning Harold Tejadat (Astana Qazaqstan Team) 33 sekundiga.

Jasper Philipsen with another win at the Tour of Turkey - he times his Stage 4 finish to !



Philipsen now has three stage wins at the @tourofturkiye @JasperPhilipsen | #TUR2023 pic.twitter.com/PmYT7zqXVu