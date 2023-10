Koitmaa NHL-i hooajast: tuleb põnev hooaeg, on palju tugevaid klubisid

Kevadel esmakordselt hinnatud Stanley karika võitnud Vegas Golden Knights alustas uut hooaega edukalt, kui alistas kodujääl 17 000 pealtvaataja ees Seattle Krakeni 4:1.

Eesti koondise väravavahi Villem-Henrik Koitmaa sõnul jätkab tiitlikaitsja edu toonud mudeliga. "Eksperdid on ka Vegase kohta öelnud, et toimivat vormelit ei muudeta, väga palju seal muudatusi ei ole," sõnas puurilukk. "Kui siis väravasuul Adin Hill, kes siis eelmine aasta Stanley karika võitmise üks kangelasi oli. Tema esmakordselt nüüd algusest peale on esiväravavahi rollis. Eelmine aasta ta üllatuslikult sellesse rolli lõpuks jõudis."

Pittsburgh Penguinsi 36-aastane kapten Sidney Crosby alustas NHL-is oma 19.ndat hooaega ja viskas karjääri 551. värava, kuid kohtumise võitis 4:2 Chicago Blackhawks. Chicago uus talent, 18-aastane keskründaja Connor Bedard, sai oma NHL-i avamängus kirja resultatiivse söödu.

"Kindlasti silmad on Chicagol, kõik silmad on [draft'i esivaliku] Bedardi sooritustel. Temalt oodatakse väga-väga palju. Kindlasti suured ootused, vaatame, kas ta suudab neid väga-väga suuri saapaid täita," sõnas Koitmaa.

Tema sõnul on sel hooajal tiitlisoosikuid palju. Eesti väravavaht ennustab, et Buffalo Sabres jõuab hooaja lõpus play-off'i, samuti oodatakse häid sooritusi Edmonton Oilersilt. "Seal on hetkel mängimas maailma parim mängija Connor McDavid. Neil oli kaitsega palju probleeme, tundub, et see on lahendatud," sõnas Koitmaa.

Ise hoiab ta pöialt New York Rangersile. "Seal on nüüd soomlane Kaapo Kakko ja temal on ka suured ootused. Temagi draft'i number kaks valik aastate eest ja Alexis Lafreniere, kes oli mõne aasta draftis number üks valik. Nemad on need mehed, kelle taha pannakse ootused, et nad suudavad oma taset tõsta ja läbi selle New York Rangersile ka Stanely karika tuua," sõnas Koitmaa.

32 meeskonda peavad põhihooajal 82 mängu ja ja Stanley karikasari saab lõpu juunis.