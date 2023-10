Ametlik: Rooneyst saab Inglismaa esiliigaklubi juhendaja

Möödunud aastal D.C. Unitedi peatreeneritoolile istunud Rooney esitas lahkumisavalduse laupäeval pärast põhihooaja viimast mängu New York City FC vastu. BBC ja The Athletic kirjutasid teisipäeval, et 37-aastane Rooney asub tööle Inglismaa esiliigasse kuuluva Birmingham City peatreenerina.

Klubi teatas uue juhendaja palkamisest kolmapäeval. "Wayne on võitjana sündinud. Me usume, et treenerite, klubi ja toetajate toel viib ta meeskonna sel teekonnal järgmise astmeni. Tema filosoofia mängijana aitab realiseerida ambitsioone, mis Birmingham City endale seadnud on," sõnas klubi kaasomanik Tom Wagner.

Rooney ütles, et tal on rõõm liituda klubiga, mis on seadnud enda arenguks kindla plaani. "On selge, et neil on plaan ja nad on pühendunud eesmärkide realiseerimisele. Me oleme ootuste osas täielikult ühel lehel," sõnas endine Manchester Unitedi täht.

"Meil on meeskonnas mitu põnevat noormängijat, mõned neist ei ole veel algkoosseisu murdnud. Mul on selge nägemus sellest, kuidas meeskond mängida võiks, koos treeneritega hakkame töötama, et see käiku panna," ütles Rooney, lisades, et mäletab mängijana St. Andrew's staadionil mängimist, sest toetajad olid valjud ja kirglikud.

Birmingham City on pärast 11 mänguvooru 18 punktiga Inglismaa esiliigas kuuendal kohal, olles võitnud viis kohtumist. Mullu lõpetati esiliiga 17. kohaga.