Erakordselt ränk lõputõus pani tippratturid ahastama

104,1-kilomeetrise etapi lõpetas 18 kilomeetri pikkune lõputõus, mille tõusunurgaks oli kohati 18% ning tee oli osaliselt munakivide ja tellistega kaetud. Jõhkra katsumuse lõpetas esimesena Astana rattur Aleksei Lutsenko, edestades sakslast Ben Zwiehoffi (BORA - hansgrohe) ja tiimikaaslast Harold Tejadat vastavalt 12 ja 27 sekundiga.

Alexey Lutsenko conquers Badabag to win Stage 3 of the Tour of Turkey! #TUR2023 pic.twitter.com/r4g0smYbj8 — Eurosport (@eurosport) October 10, 2023

Lutsenko tõdes etapijärgses intervjuus, et enam kui tunni võtnud lõputõus oli tema karjääri raskeim. "Viimane tõus oli uskumatu. Kindlasti pikim, mida kunagi sõitnud olen, ja ränkraske. Eriti kui arvestada, et käes on hooaja lõpp ja paljud on hooajast väsinud."

"Aleksei oli täna selgelt kõige tugevam. Lõputõusul sõitsime koos ja üritasime teineteist aidata. Püüdsin temaga viimasel kilomeetri sammu pidada, aga mul lihtsalt polnud jõudu. Ikkagi korralik katsumus," lisas Tejada.

You know it's a steep climb when the team cars are struggling #TUR2023 pic.twitter.com/ucju94LzPH — Eurosport (@eurosport) October 10, 2023

38-aastane Mark Cavendish (Astana) oli üks viimastest, kes etapi lõpetas. Legendaarne sprinter kaotas Lutsenkole 52 minutiga. "See oli kohutav. Tõeliselt kohutav. Ma pole kunagi nii pikka tõusu roninud," muljetas Cavendish Instagramis.

Mark Cavendish arrived inside the time limit, 52 minutes after the stage winner. I hope we'll see him sprinting at least once this week. #TUR2023 https://t.co/VwtpSwihAF — Mihai Simion (@faustocoppi60) October 10, 2023

Lutsenko tõusis etapivõiduga ka velotuuri üldliidriks. Talle järgnevad Zwiehoff (+0.16), Tejada (+0.33) ja Florian Lipowitz (BORA - hansgrohe; +0.58). Velotuuri lõpuni jääb viis etappi.