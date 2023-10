100 spordihetke | Jäähokimängija Robert Rooba

Pole põhjust väita, et enne Robert Roobat ei olnud Eesti hokis üldse mitte midagi. Oli ikka. Toomas Edur mängis NHL-is ja Tiit Lambin Nõukogude Liidu sarjas. Seejärel tulid Andrus Ahi ja vennad Sildred. Aga kellelgi neist ei õnnestunud muuta jäähoki kuvandit Eestis, mis oli ennekõike vene rahvusest poiste ja meeste mäng.

15-aastaselt siirdus Eesti hokitalent Robert Rooba koos perega Soome ja alustas oma karjääri sealses hokiliigas. Kui Rooba aga 2018. aastal Jyväskyla meeskonna kaptenina Euroopa klubide Meistrite liiga võitis, oli see juba ka Eesti avalikkuse jaoks üheselt arusaadav suur kordaminek.

Roobast sai Eesti hoki särav täht, kelle eeskuju tõmbab kaasa ja toob treeningutele Eesti poisse. Üha enam on jäähokist saamas meie oma mäng. Rahvusmeeskonna liidrina on Robert Rooba vedanud hoki suurde pilti ja see saavutus on isegi enamat visatud väravatest.