Laskesuusa olümpiavõitja naaseb 39-aastaselt tippsporti

Tänaseks 39-aastane Kuzmina naaseb tippsporti eesmärgiga osaleda Slovakkias toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel, teatas Slovakkia Laskesuustamise Liit. Juhul kui Kuzminal õnnestub EM-il edukalt võistelda, pole välistatud, et ta tuleb rajale ka tuleva aasta veebruaris Tšehhis toimuval MM-il.

Venemaal sündinud, kuid alates 2008. aastast Slovakkia lipu all võistelnud Kuzmina tõusis laskesuusamaailmas tippude sekka 2010. aastal, kui võitis Vancouveri olümpiamängudel sprindis kuldmedali ja jälitussõidus hõbemedali. Neli aastat hiljem kaitses ta Sotšis edukalt sprindi kuldmedalit ning 2018. aastal riputati talle PyeongChangis kaela veel üks kuld- ja kaks hõbemedalit.

Kuzminal on MM-idelt täiskomplekt medaleid. MK-sarjas saavutas ta parima lõppkoha 2017/18 hooajal, kui tuli soomlanna Kaisa Mäkäräineni järel teiseks. Järgmisel hooajal sai Kuzmina MK-sarja kokkuvõttes kolmanda koha, misjärel ta otsustas karjääri lõpetada.

Guess who's back?



At the age of 39, Anastasia Kuzmina announced her return to competitions her goal is to compete at the IBU Open European Championships on home ground in Osrblie



Stancik/Slavik | #biathlon | #comeback | @SlovakBiathlon pic.twitter.com/DskC4anKBq