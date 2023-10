Jaan Lepajõest sai rahvusvahelise kategooriaga maanteevõistluste kohtunik

Lepajõe astus esimesed sammud kohtuniku ametis 2000. aastate lõpus, kuid toona selgelt sihti rahvusvahelise kategooria omandamise suunas ei olnud. "Algul oli eesmärk olla kuidagi rattaspordiga seotud ja anda sellesse oma väike panus peale aktiivse treenimise lõpetamist," rääkis Lepajõe. "Järgmise kümnendi jooksul sai aga koos hea võitluskaaslase Mihkel Nanitsaga vastu võetud otsus, et teeme ära UCI Elite National tasemel kohtuniku kategooria ja kui see oli olemas, tekkis tahtmine sooritada juba järgmine tase ehk UCI rahvusvahelise kohtuniku tase. Lühidalt öeldes on süües kasvanud isu."

Lepajõe on kohtunikuna kaasa teinud Eesti ja Baltikumi suurematel rattaspordiüritustel nagu Tour of Estonia ja Balti Keti velotuur. Lisaks on tal olnud võimalus osaleda tänu Põhjamaade ühisele koostööle Nordic Cyclingus Norra ja Taani ühepäevasõitudel GP Lillehammer, Gylne Gutuer, GP Herning ja Fyen Rundt ning mitmepäevasõidul Artic Race. UCI solidaarsusprogramm lennutas eestlase aga Itaaliasse, kus tal oli võimalik tutvuda mitmepäevasõiduga Giro de Sicilia.

"Piiri taga kogemuste hankimine on olnud väga vajalik, et ära teha rahvusvahelise kategooria praktiline eksam, mille ma sooritasin Prantsusmaa mitmepäevasõidul Tour de l'Avenir," ütles Lepajõe, kes soovib omalt poolt tänada Eesti Jalgratturite Liitu toe eest sellel teekonnal eesotsas presidendi Raivo Randi ja peasekretäri Urmas Karlsoniga. "Tänu EJL-ile on saanud paljudel välisvõistlustel osalemine teoks."

Kõige suuremaks eeskujuks peab Jaan oma isa Madis Lepajõed. "Isa oli aktiivne rahvusvaheline kohtunik ja aktiivne rattaspordi entusiast. Tema oli see, kes minu ja Mihkli tegemisi ehk kõige rohkem utsitas," rääkis Lepajõe. "Tähtsal kohal ja eeskujuks on samuti meie vanema põlvkonna endised rahvusvahelised kohtunikud Oleg Sapožnin ja Rein Kasela. Seda rohkem juttude tasemel, kuna koos aktiivselt kohtuniku tööd ei ole õnnestunud teha. Piiri tagant võin pidada kõige suuremateks eeskujudeks Martijn Swinkelsit ja Wayne Pomariot. Nad on äärmiselt kogenud kohtunikud, kes on käinud kõigil suurematel võistlustel ning näinud nii-öelda kõikvõimalikke võistlussituatsioone ja nendele lahendused leidnud. Lisaks tegelevad nad aktiivselt noorema põlvkonna koolitamisega ja mul on olnud samuti võimalus neilt õppida."

Lepajõe sõnul muutuvad reeglid rattaspordimaailmas pidevalt, kuid suuri muutuseid ei ole viimasel kümnendil kohtuniku vaatevinklist tulnud. "Kõige suuremaks muutuseks võib ehk pidada VAR süsteemide kasutamist suurematel võistlustel. Seoses sotsiaalmeedia arenguga ei ole võimalik ühel kohtunikul kõike jälgida ja selleks on toodud suurematele võistlustele videokohtunik, kes jälgib teletoodangut ja erinevaid sotsiaalmeediakanadaleid võimalike olukordade kiireks lahendamiseks," tõi Lepajõe välja.

Lisaks maanteesõidu distsipliinile on olemas veel MTB-, BMX-i, treki- ja cyclo-crossi võistluste kohtunikud. Lepajõe innustab kõiki, kel vähegi huvi kohtuniku ameti vastu, seda proovima.

"Eestis on väga vaja noori kohtunikke. Alustuseks on vaja sooritada EJL-i abikohtuniku tase ja siis võib juba praktiseerima hakata koostöös kogenuma kohtunikuga. Ka kõrgematele tasemetele liikumine ei ole tegelikult keeruline. Tahan siinjuures tänada Mihkel Nanitsat, sest tänu tema töökusele olen ma ka ise rohkem pingutanud ja kaugemale jõudnud. Tänusõnad tahan saata veel EJL-i Kohtunike Kogule eesotsas Rein Solnaskiga, kes on olnud aktiivne kogu eestvedaja juba aastaid ja tänu kelle suurele tööpanusele oleme saanud uusi kohtunike ja tõstnud olemasolevate kohtunike pädevust," lisas Lepajõe.