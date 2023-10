Wayne Rooney on lähedal Inglismaale naasmisele

D.C. United kogus tänavu MLS-i põhihooajal kümme võitu, kümme viiki ja 14 kaotust, mis andis idakonverentsi lõppjärjestuses üheksanda koha. Sellest paraku ei piisanud, et play-off'i pääseda.

Möödunud aastal D.C. Unitedi peatreeneritoolile istunud Rooney esitas lahkumisavalduse laupäeval pärast põhihooaja viimast mängu New York City FC vastu. "Tunnen, et praegu on õige aeg lahkuda. Tegin kõik, mis võimalik, et klubi play-off'i viia, kuid see pole ainus põhjus, miks otsustasin lahkuda. Asi on ajastuses," ütles endine ründeäss.

Briti rahvusringhääling BBC ja The Athletic vahendavad, et Rooney asub tööle Inglismaa esiliigasse kuuluva Birmingham City peatreenerina. Kuigi Birmingham City on liigatabelis 11 vooru järel kuuendal kohal, teatas klubi esmaspäeval, et lõpetas koostöö senise peatreeneri John Eustace'iga.

"Klubile on oluline, et juhatus ja nõukogu oleksid täielikult ühel meelel võitjamentaliteedi ja ambitsoonikuse kasvatamises. Seda silmas pidades anname teada, et otsustasime koostöö peatreeneri John Eustace'iga lõpetada. Klubi soovib Johni tema panuse eest tänada. Tema pühendumus ja tööeetika oli ilmne kogu tema siin veedetud aja jooksul," seisis Birmingham City esmaspäevases avalduses.