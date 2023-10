Toobal Balti liiga avamängust: oli peataolekut ja ka ülepüüdlikkust

Seni on mõlemad meeskonnad pidanud ühe kohtumise ja olnud neis võidukad – Barrus alistas kodusaalis 3:1 Pärnu Võrkpalliklubi ning Selver/TalTech oli samuti tulemusega 3:1 parem Tartu Bigbankist.

Selver/TalTechi peatreener Andres Toobal tõdes, et avamäng Tartuga näitas meeskonna hetkeseisu hästi ära. "Esimesele mängule omaselt oli mõningaid kommunikatsiooniprobleeme – kes kuhu pallile järgi läheb, kes tõstab jne. Oli peataolekut ja ka ülepüüdlikkust, aga see käib asja juurde. Nägime ära ka sidemängija ja ründajate murekohad, kus saaks omavahelist mõistmist paremaks teha. Aga üldine pilt oli üsna okei alguse kohta. Suutsime külma pead hoida, ei hakanud rabistama, kui kõik kohe ei õnnestunud."

"Hooajaeelsed kontrollmängud Soomega andsid veidi valeinfot," jätkas Toobal. "Seal tulid asjad liiga lihtsalt välja, koduses liigas päriselt punktide peale mängides nii lihtsalt pallid maha ei jää. Servijoone taga olime okeid, kuigi tean, et oleme võimelised juurde panema. Trennis püüavad kõik, vingupunne meil pole, aga vahel tuleb eestlasi ergutada, pigem on meil ikkagi vaiksed mehed."

Võru meeskond on Toobali hinnangul igati korralikult komplekteeritud. "Kristo Kollot ja Rasmus Meiust teame hästi, ka lisandunud leegionärid on heal tasemel igas liinis. Diagonaal on jõuline, kes läheb kõvasti lööma. Võru mure on ehk vahetuste vähesus, aga midagi hullu neil seal ka pole, kokkuvõttes peame ikkagi valvel olema. Esimestes mängudes keskendume vastasele vähem ja proovime enda asjad jooksma saada," lisas pealinnaklubi juhendaja.

Võru Barruse peatreener Oliver Lüütsepp läheb kohtumisele vastu üsna lihtsa mänguplaaniga. "Pärnu vastu mängisime kohati päris lahedat võrkpalli. Aga nagu kõik hooaja alguse kohta räägivad, nii tuleb ka meil rabedaid hetki sisse. Ebakõlasid on, aga usun, et need lähevad hooaja edenedes naturaalsel moel välja. Meeldis see, et neljandas geimis olime vist 16:19 taga, ent suutsime kaotusseisust välja tulla ja selle geimi enda kasuks keerata, see on väärtuslik kogemus sellele koosseisule. Sellele, et Shonari Hepburn pani üheksa blokki, ei osanud panustada, väga meeldiv üllatus," kommenteeris Lüütsepp.

TalTechi kohta ei oska Võru loots veel palju öelda. "Nende esimese mängu kohta on raske mingeid suuri järeldusi teha, aga võtsid ära, mis pakuti. Seda ei oska öelda, kas pigem oli selle mängu tulemus nende tugevus või Tartu nõrkus. Meie TalTechi vastu analüüsi poolega liiga detailseks ei lähe, võtame üsna lihtsa plaani, mida ma aga avalikustama ei hakka. Kui mängime oma hea keskmise taseme välja, siis peaksime siin liigas konkurentsis olema. Kedagi ei karda, aga teistpidi kardame kõiki."

Pühapäeval, 15. oktoobril tulevad väljakule teised kaks Eesti klubi, kui kell 17.00 võõrustab Pärnu VK Tartu Bigbanki.