Pruus lõpetas Roc d'Azuri võistlustel kaks korda esimese 15 seas

Reedel sõidetud 91,3-kilomeetrisel Roc d'Azuri maastikumaratonil (UCI HC) võidutses sakslane Andreas Seewald ajaga 3:59.01, edestades Colombia ratturit Hector Leonardo Paez Leoni (+0.18) ja itaallast Samuele Porrot (+1.41). 14. koha pälvinud Pruus kaotas võitjale kaheksa minuti ja kümne sekundiga, vahendab ejl.ee.

"Võistlus algas hästi ning kuni esimese tõusuni olin väga heal positsioonil," kirjeldas Pruus. "Tõusu keskel sain aru, et jalad pole just kõige paremad ning jäin väikese vahega maha ja kukkusin teise gruppi. Seejärel tekkis rattal imelik heli – nagu kodar oleks katki ja jäin tehnilise abi tsoonis seisma, kuid kõik oli korras. Sellega jäin ka teisest grupist maha."

"Edasi sõitsin omas tempos. Tunne paranes veidi ja sain mõned mehed uuesti kätte. Siiski päris õiget minekut ei olnud, aga pingutasin lõpuni. 14.koht ei ole just katastroof, aga rahule ka ei jäänud."

Pühapäeval sõidetud 54,5-kilomeetrisel Roc d'Azuri maratonil võidutses Hugo Drechou ajaga 2:18.30. Teise koha teenis Mathias Azzaro (+1.00) ja kolmanda koha Fabian Rabensteiner (+3.30). Peeter Pruus finišeeris kaheksandal kohal.

"Soojendus läks hästi ning tunne oli hea. Siiski läks esimene pool sarnaselt reedese maratoniga. Jäin jälle esimeste tõusude peal maha ja leidsin rütmi sõidu teises pooles, kus suutsin hästi pingutada," sõnas Pruus. "Liikusin järk-järgult ettepoole. Ühel hetkel sain oma tiimikaaslase kätte ning tegime koos head tempot ja parandasime positsioone."

"Enda üllatuseks nägime neli kilomeetrit enne lõppu eespool liikumas viieliikmelist gruppi. Otsustasime kõik välja panna, kuna tundus, et ees veidi passitakse. Umbes 600 meetrit enne lõppu jäi veel kümme meetrit grupini, aga nad hakkasid just sel hetkel sprintima. Tiimikaaslane Jose vedas mind viimased kaks kilomeetrit, kuna mul võis sprindifinišis parem võimalus olla, aga kahjuks ei saanud me grupi "saba" peale ning lõpetasime 8. ja 9. kohal," jätkas eestlane.

"Meie ees olnud grupp sõitis kolmandale kohale. Üldiselt võib rahule jääda. Pühapäeval oli juba täitsa õige ja tugev tunne ning lähen hooaja viimasele võistlusele positiivselt meelestatult, kuigi see võistlus ei ole mulle 100 protsenti kontimööda," sõnas Pruus.

Pruus lõpetab hooaja 15. oktoobril UCI maastikumaratoniga La Tramun, mis lõpeb Gironas.