2028. aasta EM-i korraldajateks valiti Suurbritannia ja Iirimaa

Euroopa jalgpalliliit UEFA kinnitas teisipäeval, et 2028. aasta jalgpalli Euroopa meistrivõistlusi korraldavad ühiselt Inglismaa, Wales, Šotimaa, Põhja-Iirimaa ja Iirimaa. 2032. aasta finaalturniir leiab aset Itaalias ja Türgis.

Teisipäeval Šveitsis toimunud valimistel oli 2028. aasta turniiriks alles jäänud vaid Briti saarte ühispakkumine, sest Türgi otsustas kandidatuurist eelmisel nädalal loobuda.

Kuigi Türgi loobus 2028. aasta EM-i korraldamisest, otsustasid nad 2032. aasta turniiri korraldamiseks kandideerinud Itaalia pakkumisega ühineda. Ka see ühispakkumine võeti teisipäeval vastu.

Väljaanne The Athletic kirjutas esmaspäeval, et kuigi võõrustajatele antakse automaatselt pääse finaalturniirile, tagatakse 2028. aastal koht vaid kahele riigile. Kuivõrd kokku võõrustab turniiri viis koondist, peavad kõik nad osalema kvalifikatsiooniturniiridel ning kaks pääset jäetakse tagavaraks, et võimalikult palju võõrustajaid osaleda saaks.

Turniiriks kasutatakse kümmet staadionit, kuus neist asuvad Inglismaal. Nende hulgas on ka Wembley staadion, Tottenham Hotspuri staadion ning lähiaastail valmiv Evertoni staadion Bramley Moore Dockis.

Järgmine Euroopa meistrivõistluste finaalturniir peetakse 2024. aasta suvel Saksamaal. 2020. aastal tuli Euroopa meistriks Itaalia, hõbemedalitega pidi leppima Inglismaa.