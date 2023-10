Ruud pidi Shanghais maailma 91. reketi paremust tunnistama

Ruud läbis turniiril enda esimesed kaks ringi ilma ühegi setikaotuseta, aga jäi teisipäeval Marozsani vastu avasetis kaotusseisu, kui kaotas tasavägiselt möödunud seti lõppmängus 3:7. Kolmel korral slämmifinaali jõudnud norralane taastus teises setis ning viis 6:3 setivõiduga matši otsustavasse setti.

Kolmanda seti alguses vahetasid mehed Ruudi juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 4:4, mil Marozsan norralase pallingu murdis. Ungarlane ei suutnud kümnendas geimis küll esimese matšpalliga võitu realiseerida, kuid tegi seda teisel katsel ja alistas teist korda enda karjääris maailma esikümnesse kuuluva mängija.

Ungarlane lõi kaks tundi ja 41 minutit väldanud kohtumise jooksul kuus ässa, Ruud lõi lausa 14. Tasavägises heitluses realiseeris Maroszan enda 14-st murdevõimalusest kaks, Ruud murdis 11-st võimalusest kolmel korral. Äralööke kogunes ungarlasel 32, norralane tegi kaks vähem. Kõikidest punktidest teenis Maroszan 119, Ruud teenis kaks vähem.

Statistikabüroo OptaAce märkis, et Ruud on sel aastal 11 korda maailma edetabelis 51. reast allpool paiknevale mängijale kaotanud. Alates 2000. aasast on vaid kolm esikümne mängijat enam kaotanud.