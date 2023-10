Jürgensi koduklubi ei suutnud ka neljandas mängus võiduarvet avada

Koduväljakul mänginud Nevežis jäi avaveerandi lõpuks kuuepunktilisse kaotusseisu ning oli püsivalt tagaajaja rollis ka terve teise veerandi, minnes poolajale 36:43 kaotusseisul.

Kolmandal veerandil jõudis Nevežis veel korra kahe punkti kaugusele, kuid otsustavale veerandile mindi vastu juba 20-punktilises kaotusseisus. Kohtumise lõpuks paisus vahe veel 27 punkti peale ning Nevežis pidi leppima 64:91 (17:23, 19:20, 16:29, 12:19) kaotusega.

Jürgens veetis platsil ligi 25 minutit ja lõpetas kohtumise kolme punkti, kahe resultatiivse söödu ja ühe lauapalliga. Kongo keskmängija Viny Okouo lõpetas 20 silma ja kümne lauapalliga, ameeriklane Brevin Galloway panustas 17 silma ja nelja korvisööduga. Ükski väljakul käinud Nevežise mängija ei lõpetanud kohtumist positiivse +/- suhtega.

Juventuse eest jõudsid kahekohalise punktisummani neli mängijat. Bosnialane Ajdin Penava ja leedulane Marius Valinskas viskasid mõlemad 17 punkti, ameeriklane Billy Ivey lõpetas 14 silmaga ja kaasmaalane Dayshon Smith lisas omalt poolt veel 11 punkti.

Kedainiai Nevežis on koduses kõrgliigas alustanud nelja järjestikuse kaotusega, kusjuures kõik mängud on lõppenud kahekohalise kaotusega. Liigatabelis ollakse eelviimasel kohal, 12. positsioonil on BC Gargždai.