Tipptennisistid jätavad Billie Jean Kingi karikaturniiri vahele

Billie Jean Kingi karikaturniir on naiste tennisehooaja tähtsaim võistkondlik turniir, mille finaaletapp toimub sel aastal Hispaanias. Naiskondadest on esindatud muuseas ka Poola ja USA, kuid nad peavad hakkama saama ilma enda esireketiteta.

Sel hooajal Arina Sabalenkale maailma esireketi positsiooni loovutanud poolatar Iga Swiatek, 19-aastane maailma kolmas reket Coco Gauff ja tema ameeriklannast kaasmaalane Jessica Pegula jätavad naiskondliku turniiri finaali vahele, sest nad mängivad nädal varem Mehhikos Cancunis toimuval WTA finaalturniiril.

Swiatek jättis turniiri vahele ka eelmisel aastal, sest ka siis oleks ta pidanud paari päevaga harjuma Ameerika ja Euroopa vahelise ajavahega. "Ma olen pettunud, et tennise alaliidud ei jõudnud kokkuleppele nii tavalises asjas nagu turniiride kalender. Nimelt annavad nad meile vaid ühe päeva, et reisida läbi ajatsoonide," sõnas poolatar mullu. "Selline olukord ei ole tervisele kasulik ning see võib lõppeda vigastusega."

Billie Jean Kingi karikafinaalis on kõrgeima asetusega mängija hoopis Kasahstani esindav Jelena Rõbakina (WTA 5.), samuti osalevad tšehhitarid Marketa Vondroušova (WTA 8.) ja Karolina Muchova (WTA 9.) ning prantslanna Caroline Garcia (WTA 10.).

WTA aastalõputurniiri Mehhikos saab alguse 29. oktoobril ning lõppeb 5. novembril, Billie Jean Kingi karikafinaal algab algab 7. novembril.