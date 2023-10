Eesti neidude U-17 alustas EM-valikturniiri viigiga

Kohtumise avavärava vormistas Moldova 11. mänguminutil, kui standardolukorra järel pääses löögile Adela Ceban. Kohtumise teise värava vormistasid vastased esimese poolaja lõpus, jättes Eesti koondise 0:2 kaotusseisu, vahendab jalgpall.ee. "Vastased olid individuaalselt väga tehnilised mängijad, mistõttu jäime üks-ühele võitlustes alla ning miskipärast mängisime hästi tihti palli pärast selle põrkumist, mitte ei läinud esimese peale," rääkis koondise abitreener Pirjo Orn.

Teist kolmveerandtundi alustas Eesti kolmikvahetusega ning formatsioon muudeti 4-4-2 peale, et rünnakule jõudu juurde tuua. "Riietusruumis oli meie peamiseks sõnumiks see, et me saame palju paremini, kiiremini ja jõulisemalt. Saimegi! Teisel poolajal viimine ette rohkem jõudu ja asjad õnnestusid. Kas vastane väsis või panime meie lihtsalt nii palju juurde, aga mängupildiliselt oli tegu täiesti teistsugusema mänguga kui esimene poolaeg seda näitas," ütles Orn.

66. minutil lõi Eesti esimese värava Elisabeth Õispuu, kes realiseeris Anželika Jotkina söödu. Kaheksa minutit hiljem viigistas seisu Ranele Valk. Eesti püüdis paremalt äärelt Moldovat nõelata, kuid kuna kaitseliin püsis kindlalt ees, ei pääsetud löögile. Sealt anti aga läbisööt vasakule, kust Valk saatis palli esimese puutega väravasse. Eesti kolmanda tabamuse kirjutas enda nimele Jotkina.

Eesti suutis eduseisus püsida veidi rohkem kui 20 minutit, kuid kohtumise seitsmendal üleminutil tegi eestlaste väravasuul seisnud Melani Lisandra Kõrran mängija vastu vea, mille järel määrati Moldovale 11 meetri karistuslöök. Vastane realiseeris selle kindlalt ning napsas kohtumisest viigipunkti.

Eesti teine vastane EM-valikturniiril on Türgi, kellega kohtutakse 12. oktoobril kell 15. Pirjo Orni sõnul on Türgi näol tegemist veel tehnilisema vastasega. "Vaatasime eile Türgi ja Moldova omavahelist mängu ning Türgi on kindlasti veel kiirem ja tehnilisem kui seda oli tänane Moldova. Türgilt on oodata alates esimesest minutist kõrget pressi, kuid samas nägime, et seal on kaitseliinis kohti, kust nõelata ja kus oma võimalusi tekitada. Kui suudame ise panna juurde agressiivsust ja Türgi võimalikud eksimused ära kasutada, siis on kõik võimalik," rääkis abitreener.