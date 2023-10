Lõiv finišeeris karjääri raskeimal MK-etapil 17. positsioonil

Laupäeva pärastlõunal sadama hakanud vihm, mis jätkus ka pühapäeval, muutis rajaolud keeruliseks kõikidele võistlejatele. Niigi tehniliselt raske rada läks iga tunniga mudasemaks ja muutus paljuski sõidetamatuks. Lõivu sõnul ei olnud eliitnaiste stardiks rajast enam suurt midagi alles. "Urmas (Janika abikaasa ja mänedžer – toim.) käis enne sõitu rada üle vaatamas ja mudarehv oli kindel valik. Sain alguses väga kenasti minema ja stardiring möödus minu jaoks hästi. Läksin peaaegu ainsana laskumisel B-liini ja sain probleemideta alla. Paljud A-liini, kus oli gap'iga hüpe, kasutanud tüdrukud kukkusid lihtsalt sinna auku, sest muda tõttu ei olnud neil piisavalt hoogu."

"Esimesel täisringil tekkis mul aga sõnulseletamatu hirm, kuna nägin paljusid kukkumas või rehvi lõhkumas. Lisaks nägin, kuidas kivide vastu veljed puruks läksid, seega tundus kõik lihtsalt nii ohtlik ja olin natuke liiga hirmul," jätkas Lõiv. "Sealt edasi mäletan vaid seda, et esimene mõte oli jooksmine. Selles mudamülkas tundus lihtsam ratas käes joosta ja paistis, et liigun niimoodi ka kiiremini edasi. Rattalt maha tulek ja peale saamine olid muda tõttu muidugi keerulised. Eks ma sain aru, et teised tüdrukud võtsid rohkem riske ja neid saatis kas edu või ebaedu. Ma võtsin pigem eesmärgiks lihtsalt tervena finišisse jõuda ja ega lõpptulemusel polnud enam vahet. Seetõttu andsin kergelt kohti ära ja tegin lihtsalt enda sõitu/jooksu. Olen õnnelik, et tervena finišis olen ja ratas pidas ka isegi vastu."

Lõiv pälvis hooaja viimasel MK-etapil 17. koha, kaotades võitjale seitsme minuti ja 19 sekundiga. Esikoha noppis vaatamata kukkumisele ja rehvi lõhkumisele prantslanna Loana Lecomte (Canyon CLLCTV; 1:28.09). Talle järgnesid rootslanna Jenny Rissveds (Team 31 IBIS Cycles Continental; +0.15) ja hollandlanna Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck; +1.03).

Eliitmeeste klassis võidutses olümpiavõitja ja maailmameister Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers; 1:26.27), edestades šveitslasi Mathias Flückigerit (Thömus Maxon; +0.26) ja Marcel Guerrinit (Bixs Performance Race Team; +1.31).

MK-sarja hooaja kokkuvõttes võidutses eliitnaiste konkurentsis Pieterse, kogudes 1939 punkti. Teise koha pälvis Lecomte (1526 punkti) ja kolmanda austerlanna Mona Mitterwallner (1445). Lõiv kogus kaheksa etapiga 735 punkti ja sai kokkuvõttes 19. koha. Eliitmeeste seas lõpetasid kolme parema hulgas šveitslane Nino Schurter (1549), prantslane Jordan Sarrou (1509) ja šveitslane Mathias Flückiger (1499).